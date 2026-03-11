A është kjo arsyeja pse Mojtaba Khamenei nuk shfaqet në publik?

Lajmi që jep media amerikane mbi ajatollahun e tij të Iranit
Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, u plagos në këmbë në ditën e parë të sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit, raportoi The New York Times.
Sipas këtyre akuzave, ajatollahu i ri pësoi lëndime më 28 shkurt, në fillim të konfliktit që shkaktoi një përshkallëzim serioz në Lindjen e Mesme.
Mojtaba Khamenei, 56 vjeç, u shpall zyrtarisht udhëheqësi i ri suprem i Iranit të dielën pas vdekjes së babait të tij, Ali Khamenei, i cili u vra në ditën e parë të luftës. Vdekja e udhëheqësit iranian me përvojë të gjatë shënoi një trazirë dramatike në udhëheqjen politike të vendit mes konflikteve të forta ushtarake.
Sipas një raporti nga media amerikane, Mojtaba Khamenei pësoi lëndime në këmbë gjatë sulmit, gjë që mund të shpjegojë pse ai nuk është shfaqur në publik që atëherë.
Raportet e mëparshme treguan gjithashtu se Mojtaba Khamenei u plagos gjatë konfliktit. Mediat shtetërore iraniane e përshkruan atë me termin “janbaz”, i cili përdoret në Iran për njerëzit e plagosur në luftimet kundër armikut dhe mbart një simbolikë të fortë sakrifice dhe patriotizmi.
Nga ana tjetër, këshilltari qeveritar dhe djali i presidentit iranian Yousef Pezeshkian tha të mërkurën, më 11 mars, se udhëheqësi suprem i Iranit Mojtaba Khamenei është “gjallë dhe mirë”, shkruan Guardian. /tesheshi