A është kjo Porsche 911 Turbo S e re?

Me gamën kaq të gjerë të modeleve 911, Porsche është gjithmonë në gjendje të bëjë diçka. Qoftë një ndryshim i ri në pamje, një edicion special apo një paketë e re opsionale, makina sportive ikonike nga Zuffenhausen është në zhvillim të vazhdueshëm.
Përditësimi më i madh për këtë gjeneratë erdhi vitin e kaluar me prezantimin e modeleve të para 992.2. Megjithatë, portofoli nuk është zhvilluar ende plotësisht. Varianti tjetër që ka të ngjarë të marrë një pamje, është Turbo/Turbo S, transmeton Telegrafi.
A është kjo ajo që Porsche po paralajmëron në videot e saj të fundit misterioze në mediat sociale përpara një debutimi më 7 shtator? Mund të jetë shumë mirë. Kompania tashmë ka konfirmuar se Turbo S do të debutojë këtë vit, dhe kur të ndodhë, do të ndjekë GTS duke adoptuar një konfigurim hibrid.
Ky ndryshim i madh u konfirmua disa javë më parë gjatë njoftimit të fitimeve të gjysmës së vitit. Logjika na tregon se elektrifikimi do ta shtyjë prodhimin përtej 640 kuaj-fuqive të modelit që po largohet.
Çfarëdo që Porsche të jetë duke punuar, makina do të jetë “më e shpejtë se schnell (gjermanisht për ‘e shpejtë’)”. Modeli misterioz është sigurisht një 911, pasi videoja me aktorin dhe pilotin amerikan të garave Patrick Dempsey tregon qartë një planimetri 2+2. Turbo S që po largohet përshpejton nga 0 në 100 kmh në 2.7 sekonda me paketën Sport Chrono, kështu që prisni që pasardhësi i tij të kursejë disa të dhjeta falë reagimit të menjëhershëm të motorit elektrik.
Turbo S nuk do të jetë anëtari i fundit i familjes 992.2. Raportime të shumta sugjerojnë se një GT2 RS do të vijë vitin e ardhshëm, dhe gjithashtu mund të ketë një sistem hibrid. Ka gjithashtu thashetheme për një ringjallje të Slantnose, kështu që kjo gjeneratë ka ende shumë sekrete për të zbuluar. Ajo që nuk do të shihni është një 911 plotësisht elektrik, pasi Porsche është zotuar të shmangë një 911 elektrike këtë dekadë.
Disa vite më parë, Karl Dums, njeriu përgjegjës për programin e karburantit sintetik të Porsche, u zotua se 911 do të mbetej në prodhim me një motor me djegie për aq kohë sa të ishte e mundur.
Është e destinuar të hyjë në histori si makina e fundit me ICE e markës. Me Cayenne-n që e mban motorin V-8 deri në vitet 2030, motori i montuar në pjesën e pasme i 911-shit është i sigurt për shumë vite që do të vijnë.
Megjithatë, loja ka mbaruar për Boxster-in dhe Cayman-in me benzinë, të dy duke dalë nga prodhimi muajin e ardhshëm. Zëvendësimet thjesht elektrike pritet të vijnë më vonë këtë dekadë, por nuk do të ketë një pasardhës me motor me djegie të brendshme për 718-shin.
Mund të shpresojmë vetëm që Porsche të ndryshojë mendje, siç bëri me vendimin e saj për të zhvilluar një crossover të ri me benzinë për të pasuar Macan-in e gjeneratës së parë. Megjithatë, për momentin, kjo mbetet një dëshirë e plotë.
Në fakt, Porsche la të kuptohej se disa modele të ardhshme, të parashikuara fillimisht vetëm si automjete elektrike, mund të marrin edhe energji me benzinë. Kompania pranoi se “ajo që është e qartë është se ne do të qëndrojmë me motorin me djegie të brendshme për shumë më gjatë”.
Pra, ndërsa një ndryshim për 718 duket i pamundur tani, nuk është më jashtë mundësisë. Përveç nëse është shumë e kushtueshme të riprojektohet makina për ICE. Është më e lehtë ta bësh të funksionojë për crossover-in me benzinë duke huazuar pajisje nga Audi Q5 i ri.