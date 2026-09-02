Si e mori emrin Ford Mustang? Historia pas emrit legjendar

Ford Mustang është një nga makinat më të njohura në botë. Logoja e saj është një kalë që vrapon dhe për shumë njerëz kjo duket si një shpjegim i thjeshtë: makina u emërtua sipas kuajve të egër të Perëndimit amerikan. Por historia është pak më interesante.
Emri Mustang duket se lindi nga një kombinim i dy frymëzimeve: kali i egër amerikan dhe aeroplani luftarak P-51 Mustang, i famshëm gjatë Luftës së Dytë Botërore, transmeton Telegrafi.
Në fillim të viteve 1960, Ford po zhvillonte një makinë sportive, të përballueshme dhe të orientuar drejt brezit të ri të amerikanëve. Për të ulur kostot, makina do të përdorte shumë komponentë të Ford Falcon, por do të kishte një pamje dhe karakter shumë më sportiv.
Problemi ishte: çfarë emri do të kishte? Ford shqyrtoi disa alternativa, mes tyre Cougar, Allegro, Torino dhe Avanti. Madje, emri Cougar ishte aq pranë realizimit, sa prototipet e hershme mbanin edhe elemente grafike me motive maceje. Pastaj u shfaq ideja Mustang.
John Najjar, një prej stilistëve të Fordit dhe entuziast i aviacionit, konsiderohet personi që propozoi emrin Mustang. Frymëzimi i tij kryesor ishte P-51 Mustang, aeroplani luftarak amerikan që u bë një simbol i aviacionit gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Sipas një prej versioneve të historisë së Fordit, emri u propozua fillimisht si kujtim ndaj aeroplanit. Më pas, ideja u lidh edhe me kalin e vogël dhe të shpejtë të egër të Perëndimit amerikan.
Madje, makina e parë e Fordit që mbajti emrin Mustang nuk ishte modeli i prodhimit. Ishte koncepti i vogël, me dy vende dhe motor në qendër, Mustang I, i prezantuar në vitin 1962. Por ekziston edhe një version tjetër i historisë.
Sipas një tjetër rrëfimi të Fordit, Najjar fillimisht propozoi emrin për shkak të aeroplanit P-51, por ideja u refuzua. Ai e propozoi sërish, këtë herë duke e lidhur emrin me kalin e egër amerikan, dhe pikërisht ky version u pranua.
Pra, edhe vetë Fordi ka dhënë versione paksa të ndryshme për origjinën e emrit. Në fund, përgjigjja më e saktë duket të jetë: të dyja.
Mund ta imagjinoni historinë kështu: Kali i egër → P-51 Mustang → Ford Mustang. Por Ford e kuptoi shumë shpejt fuqinë e simbolikës së kalit.
Stilisti Phil Clark krijoi emblemën tashmë ikonike të kalit galopues, ndërsa marketingu i Fordit e lidhi Mustang-un me lirinë, rininë, aventurën dhe rrugët e hapura.
Kali nuk u paraqit si një kalë i zakonshëm gare, por si një kafshë e egër dhe e lirë – pikërisht imazhi që Ford dëshironte për makinën e tij të re.
Kur Mustang-u i prodhimit u prezantua më 17 prill 1964, në Panairin Botëror të New York-ut, publiku nuk u përball me imazhin e një aeroplani luftarak.
Ford shiti më shumë se 22 mijë Mustangë vetëm gjatë fundjavës së parë, ndërsa miliona njerëz vizituan shitësit për ta parë makinën e re.
Suksesi ishte aq i madh sa Mustang krijoi edhe një kategori të re automjetesh në industrinë amerikane: “pony car”.
Më shumë se gjashtë dekada më vonë, kali galopues mbetet një nga simbolet më të famshme të automobilizmit.
Pra, avioni P-51 ndihmoi në lindjen e emrit “Mustang”. Por ishte kali i egër që e shndërroi atë emër në një ikonë.