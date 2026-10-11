Suzuki prezantoi veturën e vogël dhe të lirë

Suzuki ka prezantuar zyrtarisht në Japoni modelin e SKY, veturën e parë elektrike të pasagjerëve të kategorisë kei.
Modeli i ri, me gjatësi rreth 3.4 metra, është i pajisur me një bateri të vogël LFP prej 26 kWh dhe ofron autonomi deri në 310 kilometra. Dorëzimet e para janë planifikuar të nisin më 16 nëntor.
Çelësi i këtij modeli është kombinimi i një baterie relativisht të vogël me efikasitet të lartë dhe përmasat kompakte të automjetit.
Kjo i mundëson Suzuki-t të reduktojë numrin e qelizave të nevojshme të baterisë, një prej komponentëve më të shtrenjtë të një automjeti elektrik.
Në këtë mënyrë, Suzuki ka zgjedhur një qasje ndryshe nga shumë prodhues të tjerë, duke u fokusuar në uljen e peshës dhe konsumit të energjisë për të rritur autonominë. Kompania deklaron konsum prej 97 Wh/km dhe autonomi prej 310 kilometrash sipas ciklit WLTC në Japoni.
Çmimi fillestar për versionin A do të jetë 2.12 milionë jen, rreth 11,925 euro, ndërsa versionet G dhe X do të kushtojnë përkatësisht rreth 13,444 dhe 15,694 euro. Në Japoni, modeli mund të përfitojë edhe nga subvencionet shtetërore për automjetet elektrike, duke e ulur më tej çmimin efektiv për blerës të caktuar.
Suzuki synon të shesë rreth 1,000 njësi të e SKY në muaj në Japoni.
Automjeti pritet të zgjerohet edhe në Evropë gjatë vitit të ardhshëm, megjithëse çmimi atje pritet të jetë më i lartë për shkak të taksave, homologimit dhe kostove të importit.