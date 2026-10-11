Këto pije duhet t’i ndani nga koha kur merrni magnez

Nëse merrni suplemente magnezi, nuk është e nevojshme të hiqni dorë plotësisht nga pijet që konsumoni zakonisht, por koha kur i pini mund të ketë rëndësi.
Kafeja, çaji, pijet e gazuara dhe qumështi mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi e përthith ose e përdor magnezin.
Kafeja përmban kafeinë, e cila mund të rrisë humbjen e magnezit përmes urinës, veçanërisht kur konsumohet në sasi të mëdha, shkruan DailyMail.
Nëse merrni suplement magnezi, mund të jetë më mirë ta ndani me të paktën një orë nga konsumimi i kafesë.
Edhe çaji i zi dhe ai jeshil përmbajnë kafeinë dhe komponime të tjera që mund të lidhen me mineralet në traktin tretës dhe të ndikojnë në përthithjen e tyre.
Për këtë arsye, nëse merrni magnez për të korrigjuar një mungesë, këshillohet ta konsumoni suplementin të paktën dy orë larg këtyre pijeve.
Alkooli është një tjetër faktor që mund të ulë nivelet e magnezit në organizëm, pasi mund të rrisë humbjen e tij përmes urinës dhe të ndikojë në përthithjen e lëndëve ushqyese.
Ndërkohë, pijet e gazuara mund të përmbajnë acid fosforik, i cili mund të ndërhyjë në përdorimin e mineraleve nga organizmi.
Edhe qumështi meriton vëmendje, pasi kalciumi dhe magnezi përdorin disa nga të njëjtat rrugë për përthithje në zorrë.
Kjo mund të ndikojë në sasinë e magnezit që përthithet. Nëse konsumoni qumësht në mëngjes, një alternativë është ta merrni suplementin në një moment tjetër të ditës, për shembull me darkë.