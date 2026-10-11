McLaren 750S i vjen fundi, prodhimi përfundon në vitin 2027

McLaren ka konfirmuar zyrtarisht se prodhimi i supermakinës 750S do të përfundojë në vitin 2027, duke shënuar fundin e një prej linjave më të rëndësishme të modeleve moderne të prodhuesit britanik. Kompania tashmë po pranon porositë e fundit për këtë model.
750S është zhvilluar si një evolucion më sportiv dhe më i përqendruar te shoferi i modelit 720S, i prezantuar në vitin 2017. Kur debutoi në vitin 2023, rreth 30 për qind e komponentëve të tij ishin të rinj ose të përditësuar krahasuar me paraardhësin.
Supermakina fuqizohet nga një motor V8 4.0-litërsh me dy turbo, që prodhon 740 kuaj fuqi. McLaren deklaron se pesha e saj pa lëngje është vetëm rreth 1,277 kilogramë, ndërsa përmirësimet përfshijnë edhe pezullimin, aerodinamikën dhe kalibrimin e transmisionit. Kabina është projektuar me theks të veçantë te përvoja e shoferit.
Një platformë që solli disa modele të veçanta
750S është pjesë e një familjeje supermakinash që nisi me 720S në vitin 2017. Nga e njëjta platformë u zhvillua edhe 765LT, një version më i orientuar drejt pistave, si dhe modeli më i ri me prodhim të kufizuar, 788HS.
Henrik Wilhelmsmeyer, drejtori komercial i McLaren-it, tha se 750S përfaqëson elementet kryesore të një supermakine të markës: performancën e lartë, përfshirjen e shoferit në drejtim, inovacionin teknik, dizajnin ekspresiv dhe mundësitë e personalizimit.
Sipas tij, modeli do të lërë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme.
McLaren po përgatit një gamë të re modelesh
Fundi i prodhimit të 750S vjen në një periudhë transformimi për McLaren-in. Kompania ka njoftuar plane për zgjerimin e gamës së saj, përfshirë zhvillimin e një SUV-i të ri luksoz, që synon të konkurrojë në një segment ku gjenden modele si Ferrari Purosangue. Për këtë strategji, McLaren ka paralajmëruar investime të konsiderueshme në prodhim dhe inxhinieri në Mbretërinë e Bashkuar.
Edhe e ardhmja e modeleve të tjera të markës po ndryshon. Raportime të mëparshme kanë sugjeruar se hibridi Artura dhe modeli GTS mund të largohen nga gama në vitet e ardhshme, ndërsa prodhuesi përgatit gjeneratën e re të automjeteve.
Për momentin, megjithatë, vëmendja mbetet te 750S. Porositë e fundit janë hapur dhe prodhimi pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, duke mbyllur një kapitull që nisi me 720S pothuajse një dekadë më parë.