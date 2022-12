A është vërtet i dëmshëm për zemrën qumështi me yndyrë?

Arsyetimi pas këtij rekomandimi ishte se yndyra e ngopur ndikon në nivelet e kolesterolit, kështu që qumështi i plotë mendohej të rriste nivelet e kolesterolit për shkak të niveleve të rëndësishme të yndyrave të ngopura (2.3 g/100 ml).

Megjithatë, hulumtimet e fundit sugjerojnë se kjo mund të mos jetë aq e qartë. Disa studime tregojnë se lidhja midis produkteve të qumështit me yndyrë të plotë si qumështi, kosi dhe djathi dhe shëndeti i zemrës është i përzier. Dhe kjo sepse janë gjetur efekte pozitive dhe negative. Ndërkohë, disa prova sugjerojnë një marrëdhënie “neutrale” midis bulmetit me yndyrë të plotë dhe rrezikut të sëmundjeve të zemrës. E ngatërruar, apo jo?

Ne shpesh e thjeshtojmë shumë ushqimin duke u fokusuar në lëndë ushqyese të vetme. Megjithatë, realiteti është se ne nuk hamë vitamina, minerale, yndyra, proteina ose karbohidrate individualisht, ne hamë ushqime të plota.

Është gjithashtu e rëndësishme të dini se përbërja ushqyese e një ushqimi nuk parashikon gjithmonë efektin e tij në shëndet. Dhe produktet e qumështit si qumështi dhe djathi janë shembulli i përsosur, sepse ato kanë struktura komplekse biokimike që përmbajnë makronutrientë, vitamina, minerale dhe përbërës të tjerë.

Përfitimet e ushqimeve të qumështit shtrihen përtej përfitimeve të ushqyesve të tyre individualë. Pra, kur shkencëtarët filluan të shikojnë qumështin si një grup ushqimor dhe jo si përbërës individualë, ata zbuluan se ngrënia e djathit, kosit dhe qumështit nuk rrisin gjithmonë rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Disa prova sugjerojnë se këto ushqime madje mund të zvogëlojnë rrezikun. Dhe ka studime që tregojnë se produktet e qumështit të tëra ndihmojnë në menaxhimin e peshës dhe madje mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të diabetit, presionit të lartë të gjakut dhe goditjes, pavarësisht përmbajtjes së tyre të yndyrës së ngopur.

Pra, a duhet të kaloni nga qumështi me yndyrë të reduktuar në bulmet me yndyrë të plotë? Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon ende qumësht, djathë dhe kos me pak yndyrë për popullatën e përgjithshme, por kërkimet vazhdojnë dhe bazohen në njohuritë tona mbi këtë temë.

Është interesante se Fondacioni Kombëtar Australian i Zemrës së fundmi rishikoi pozicionin e tij për të këshilluar që vetëm njerëzit me sëmundje të zemrës ose kolesterol të lartë duhet të zgjedhin produkte qumështi me pak yndyrë. Për pjesën tjetër të popullsisë, është një çështje preference personale.

Në çdo rast, ka një arsye të mirë që rekomandohet të hani tre racione bulmeti çdo ditë. Qumështi ofron shumë më tepër sesa thjesht kocka të forta. Zemra dhe trupi juaj në përgjithësi do t’ju falënderojnë.

Pra, nëse zgjidhni qumësht me yndyrë të plotë apo me pak yndyrë, një gjë është e sigurt, mbani mustaqet e qumështit me krenari.