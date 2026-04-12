A janë shqiptaret vetëm për punë në Zvicër?

Ata, Punojnë fort.
Ata, Sakrifikojnë gjithçka.
Ata, Ndërtojnë jetën e tyre me djersë.
Por kur vjen puna te besimi dhe identiteti tyre…
papritur bëhen “problem”?
Nuk janë vetëm krah pune.
Nuk janë vetëm për ekonomi.
Janë njerëz me dinjitet, me kulturë, me fe.
Nuk kërkojnë më shumë se të tjerët
vetëm respekt për atë që janë.
Sepse nëse ju i pranoni vetëm për punën tyre, por jo për identitetin tyre…
atëherë kjo nuk është barazi.
Evropë mos perdorni dy standarde.
Nuk janë vetëm punëtorë.
Janë shqiptarë.
Janë myslimanë.
Dhe kane dinjitet.
Nëse puna tyre pranohet,
atëherë edhe identiteti tyre duhet të respektohet.
Respekti nuk është opsion është e drejtë…!?
Osman S Musliu