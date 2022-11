A ka ndonjë ushqim që na ndihmon të djegim kalori?

Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë nëse disa ushqime mund të ndihmojnë në rritjen e shkallës tuaj metabolike dhe gjithashtu do të thellojmë kërkimin nëse mund të përdorni ushqime të caktuara për të ndihmuar në humbjen e peshës.

A ka ndonjë të vërtetë në pretendimet se disa ushqime nxisin metabolizmin? Për t’iu përgjigjur pyetjes, ne do të gërmojmë më thellë në atë që thonë provat.

Ushqime të pasura me proteinaUshqimet e pasura me proteina mund të jenë në gjendje të rrisin shpenzimin e energjisë. Në fakt, rreth 20-30% e energjisë në proteina përdoret vetëm për të tretur ushqimin, krahasuar me 5-10% në karbohidrate dhe 0-3% në yndyrë.

Gjithashtu, hulumtimet tregojnë se proteinat reduktojnë oreksin. Kjo ndodh sepse kur hani ushqime të pasura me proteina, ato shtypin hormonet e urisë si grelina dhe shkaktojnë ndjenjën e ngopjes.

Megjithatë, proteina është vetëm një komponent i dietës dhe jo një ilaç magjik për humbje peshe. Pra, megjithëse mund të rrisë paksa shpenzimet tuaja të energjisë, nuk ka një efekt të rëndësishëm.

Kafeina

Kafeina është e pranishme në mënyrë natyrale në kokrrat e kafesë, çajit dhe kakaos. Hulumtimet e deritanishme kanë treguar se kafeina mund të nxisë humbjen e peshës. Megjithatë, këto rezultate nga studime të ndryshme nuk ishin të gjitha të qëndrueshme, kështu që provat nuk janë shumë të forta.

Të gjithë kanë nivele të ndryshme të ndjeshmërisë ndaj kafeinës. Por deri në 400 miligramë në ditë duket se janë të sigurta për shumicën e njerëzve. Kjo është e barabartë me rreth katër filxhanë kafe ose pesë deri në gjashtë filxhanë çaj.

Ushqime të tjera që shumë pretendojnë djegin kalori

‘Kapsaicina’ është përbërësi aktiv pikant i specave djegës. Ndërsa disa studime kanë zbuluar se mund të nxisë humbjen e peshës dhe të shtypë oreksin, nuk ka prova të mjaftueshme për të sugjeruar se mund të ketë një ndikim të rëndësishëm.

Së fundi ka edhe pretendime se xhenxhefili mund të ndihmojë në humbjen e peshës, por këtu përsëri hulumtimi është i përzier.

Në fund të fundit, nuk ka asnjë formulë magjike për humbjen e peshës. Në vend të kësaj, fokusimi në një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar është një plan afatgjatë më i qëndrueshëm për shëndetin e përgjithshëm.