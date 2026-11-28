Shqipëria, nuk është flamuri i askujt për ta përvetësuar
Mijëra qytetarë, studentë dhe shqiptarë të ardhur nga diaspora po protestojnë në Tiranë, në tubimin kombëtar të 28 Nëntorit, duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe largimin e qeverisë.
Marshimi nga sheshi Skënderbej drejt Kryeministrisë po shoqërohet me përplasje të forta. Protestuesit hedhin molotovë, gurë dhe fishekzjarrë drejt institucioneve, ndërsa policia përgjigjet me autobotë uji dhe gaz lotsjellës.
Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë janë në terren, ndërsa raportohet për të paktën një protestues të lënduar që po merr ndihmën mjekësore në spitl. Tensionet vijojnë, ndërsa turma këmbëngul në kërkesën për largimin e kryeministrit.
Njeriu nuk del në rrugë nga bindja se mund të ndryshojë gjithçka brenda një dite. Ai del kur zhgënjimi është bërë i papërballueshëm, kur pritja ka humbur kuptimin dhe kur heshtja fillon t’i ngjajë dorëzimit.
Kështu duhet lexuar edhe protesta e sotme. Në ditën e flamurit, mijëra shqiptarë nuk kanë dalë për të dëgjuar fjalime për atdheun. Por sepse duan të ndihen përsëri pjesë e tij.
Prej vitesh, Edi Rama flet për Shqipërinë që po rilind, për sukseset, investimet dhe të ardhmen evropiane. Por ekziston edhe një Shqipëri tjetër, ajo që nuk shfaqet në sfondin e konferencave për shtyp.
Shqipëria e njerëzve që numërojnë ditët deri në pagë, e të rinjve që ëndërrojnë të largohen, e prindërve që nuk dinë si t’u premtojnë fëmijëve një të ardhme këtu.
Një Shqipëri që nuk ka nevojë për më shumë propagandë, por për dinjitet, drejtësi dhe një shtet që nuk i trajton qytetarët si të ishin mysafirë në vendin e tyre.
Dhe kur kjo pakënaqësi grumbullohet për vite, ajo nuk mund të shuhet me një konferencë shtypi, me një batutë të kryeministrit apo me një tjetër premtim për të ardhmen.
Dhe aq më pak mund të zgjidhet duke e paraqitur çdo zë kundërshtues si produkt të interesave politike të opozitës.
Rama duhet ta kuptojë se pushteti nuk është një pronë që fitohet një herë dhe pastaj administrohet sipas dëshirës së të zotit. Vota i jep mandat një qeverie, por nuk i jep të drejtën të sillet sikur vendi i përket asaj.
Demokracia nuk është vetëm dita kur qytetarët hedhin një fletë në kuti. Është edhe dita kur ata dalin në rrugë, ngrenë zërin, kundërshtojnë dhe kërkojnë llogari.
Një kryeministër që e konsideron këtë të fundit si shqetësim për qetësinë e vet politike, ka një problem shumë më të madh sesa zhurma e protestuesve. Sigurisht, dhuna nuk mund të jetë përgjigjja.
Molotovët, shkatërrimi i pronës dhe sulmet ndaj njerëzve nuk e bëjnë një kauzë më të drejtë. Por as dhuna e një pjese të protestuesve nuk mund të përdoret për të fshirë nga pamja zemërimin e mijëra qytetarëve që kanë dalë për të kërkuar ndryshim.
Nuk mund të vihet një shenjë barazie mes një revolte të gjerë qytetare dhe çdo akti të veçantë që ndodh në mes të saj. Aq më pak mund të shfrytëzohet tymi i molotovëve për të fshehur arsyet që i nxorën njerëzit në rrugë.
Në fund të fundit, çfarë është atdheu? A është godina e Kryeministrisë, flamuri që valëvitet mbi të apo fjalimet solemne të atyre që e drejtojnë?
Jo. Atdheu është pensionisti që nuk arrin të përballojë muajin, studenti që nuk sheh asnjë shpresë në horizont, nëna që shqetësohet për të ardhmen e fëmijëve dhe i riu që e ka bërë gati valixhen, sepse nuk beson se mund të ndërtojë jetën këtu.
Është edhe ai njeri që sot del në shesh, ndoshta pa qenë pjesë e asnjë partie, por me bindjen se nuk mund të vazhdojë të jetojë duke ulur kokën.
Të gjithë flasin në emër të atdheut. Por atdheu nuk ka nevojë për mbrojtës që kërkojnë bindje të verbër. Ka nevojë për qytetarë që nuk frikësohen të kërkojnë llogari dhe për pushtetarë që nuk e ngatërrojnë shtetin me veten.
Prandaj, në këtë 28 Nëntor, pyetja nuk është kush e mban flamurin në duar apo kush bërtet më fort për Shqipërinë. Pyetja është kush po e dëgjon atë që Shqipëria po përpiqet të thotë përmes qytetarëve të saj.
Sepse flamuri nuk është mburojë për pushtetin. Dhe Shqipëria nuk është Edi Rama. Asnjë kryeministër nuk është aq i madh sa të bëhet atdheu, por asnjë popull nuk duhet të ndihet aq i vogël sa të ketë frikë t’i kërkojë llogari atij që e qeveris.
Një vend nuk humbet vetëm kur i ikin njerëzit. Humbet edhe kur ata që kanë mbetur pushojnë së besuari se mund ta ndryshojnë. \tesheshi