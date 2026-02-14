A ndihmojnë lëngjet dhe supat të shëroheni më shpejt nga gripi?

Ka prova të mira se lëngu i mishit dhe supat mund t’ju ndihmojnë të shëroheni më shpejt nga gripi, dhe jo vetëm sepse janë ushqimi më i mirë për t’ju qetësuar.
Një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Skocisë Perëndimore analizuan studime që hetonin se si lëngu i mishit dhe supat ndihmojnë kundër infeksioneve akute të frymëmarrjes, siç janë ftohjet, gripi dhe Covid. Katër studimet më rigoroze përfshinë gjithsej 342 pjesëmarrës dhe testuan tre lloje supash: me pulë, elb dhe perime.
Studimi zbuloi se pacientët u shëruan deri në 2.5 ditë më shpejt nëse konsumonin supë dhe se simptomat e infeksionit, të tilla si bllokimi i hundës, lodhja dhe dhimbja e fytit, ishin më të lehta. Nivelet e substancave që rriten me inflamacion dhe dy proteinave që shkaktojnë përgjigjen inflamatore, IL-6 dhe TNF-alfa, ishin gjithashtu më të ulëta tek ata që hanin supë.
Hipoteza është se këto ushqime, të pasura me lëndë ushqyese dhe substanca anti-inflamatore (hudhra, xhenxhefili, qepa), ndihmojnë në kontrollin e një përgjigjeje të tepruar imunitare dhe, duke qenë të ngrohta, nxisin kalimin e mukusit. Por përfitimet rrjedhin edhe nga gjesti i kujdesit që fshihet pas përgatitjes së tyre: një përqafim që ju bën të ndiheni menjëherë më mirë.