Nëse po përpiqeni t’i rrisni flokët, me shumë gjasë keni dëgjuar gjithçka: vaj rozmarine, dieta për flokët, prerje sipas ciklit të hënës apo rituale të ndryshme që premtojnë rritje më të shpejtë.
Por një nga pyetjet më të zakonshme është shumë më praktike: a rriten flokët më shpejt nëse i lajmë më shpesh? Apo, përkundrazi, duhet t’i lajmë sa më rrallë?
Përgjigjja e ekspertëve është e qartë: jo. Frekuenca e larjes nuk e ndryshon drejtpërdrejt shpejtësinë me të cilën rriten flokët.
Por mënyra si kujdesemi për skalpin mund të ndikojë në mjedisin ku rritet floku.
Sa shpejt rriten flokët normalisht?
Mesatarisht, flokët rriten rreth 1 deri në 1.3 centimetra në muaj, megjithëse kjo ndryshon nga një person te tjetri.
Shpejtësia ndikohet nga gjenetika, mosha, cikli individual i flokut, hormonet, ushqyerja dhe gjendja e përgjithshme shëndetësore.
“Nuk ekziston një produkt, vaj apo trik për skalpin që papritur t’i bëjë flokët të rriten dy herë më shpejt”, shpjegon trikologia Akta Bavalia.
Në disa raste mund të duket sikur flokët po rriten më shpejt, por kjo mund të ndodhë thjesht sepse rritja ishte ngadalësuar më parë nga një problem shëndetësor apo mungesë ushqyese dhe më pas është rikthyer në ritmin normal.
Pse mund të ngadalësohet rritja e flokëve?
Sipas dermatologes Aamna Adel, ka disa faktorë që mund të ndikojnë në ciklin e flokut.
Mes tyre janë mungesa e hekurit dhe ferritinës, vitamina D e ulët, problemet e tiroides, ndryshimet hormonale pas lindjes ose gjatë menopauzës, stresi fizik ose emocional, humbja e shpejtë në peshë dhe disa sëmundje.
Kjo është edhe arsyeja pse rritja e flokëve kërkon durim.
Ekspertët këshillojnë që çdo trajtimi t’i jepet të paktën tre deri në gjashtë muaj përdorim të vazhdueshëm përpara se të gjykohet nëse po funksionon apo jo.
A ka rëndësi larja?
Po, por jo në mënyrën që mendoni.
Larja më e shpeshtë nuk do t’i bëjë flokët të rriten më shpejt.
Por as shmangia e larjes nuk është një strategji për rritjen.
Nëse skalpi lihet për periudha shumë të gjata me grumbullim sebumi, djerse dhe produktesh, mund të krijohet irritim, kruajtje, inflamacion dhe probleme të tjera të skalpit.
Pra, qëllimi nuk është “sa më rrallë”, por aq shpesh sa ka nevojë skalpi juaj.
“Mbajtja e skalpit të pastër dhe të shëndetshëm krijon mjedisin më të mirë të mundshëm për folikulat dhe flokët që po rriten”, shpjegon Bavalia.
Sa shpesh duhet t’i lajmë?
Nuk ekziston një rregull universal.
Nëse keni skalp shumë të yndyrshëm ose jeni të prirur ndaj zbokthit dhe yndyrës së tepërt, larja çdo një ose dy ditë mund të jetë e përshtatshme.
Nëse skalpi është më i thatë, mund të keni nevojë për larje më të rralla.
Duhet marrë parasysh edhe vetë floku.
Flokët e zbardhur apo të lyer mund të lahen më rrallë për të ruajtur ngjyrën dhe për të kufizuar tharjen.
Flokët kaçurrelë ose shumë të dredhur mund të mos kenë nevojë për larje të shpeshtë, sidomos kur mbahen në stile mbrojtëse.
Pra, rutina duhet përshtatur me skalpin, strukturën e flokut dhe stilin e jetesës.
A ndihmon shampoja në rritjen e flokëve?
Shampoja, në vetvete, nuk është një produkt që stimulon direkt rritjen.
Roli i saj kryesor është të pastrojë skalpin dhe të mbajë një mjedis të shëndetshëm për folikulat.
Dhe për shkak se qëndron vetëm pak minuta në kontakt me skalpin, pritshmëritë duhet të jenë realiste.
Një shampo mund të ndihmojë në kontrollin e yndyrës, zbokthit, tharjes apo irritimit, por nuk duhet parë si trajtim i vetëm për rënien apo rrallimin e flokëve.
Nëse ka një problem specifik, produktet që qëndrojnë në skalp, si lotion-et ose trajtimet leave in, mund të kenë më shumë rol, në varësi të shkakut.
Çfarë ndihmon realisht?
Pjesa më pak “virale”, por më e rëndësishme, janë bazat.
Një dietë e ekuilibruar dhe marrja e mjaftueshme e proteinave janë thelbësore.
Po ashtu rëndësi kanë hekuri, zinku, vitaminat B dhe vitamina D.
Suplementet mund të jenë të dobishme kur ekziston një mungesë e konfirmuar, por marrja e tyre pa nevojë nuk do ta bëjë automatikisht flokun të rritet më shpejt.
Për shembull, biotina shpesh reklamohet si suplement për flokët, por te njerëzit pa mungesë të saj, provat për përfitim shtesë janë të kufizuara.
Dieta duhet të jetë gjithmonë baza.
Mos harroni skalpin
Shumë prej nesh shpenzojnë shumë kohë duke u kujdesur për gjatësinë e flokëve, por harrojnë lëkurën prej nga ato rriten.
Një skalp me zbokth të vazhdueshëm, kruajtje, inflamacion ose irritim nuk është një bazë ideale për flokë të shëndetshëm.
Prandaj skalpi duhet trajtuar si pjesë e rutinës së kujdesit, jo vetëm kur shfaqet problem.
Pastrimi i rregullt, kontrolli i zbokthit, trajtimi i inflamacionit dhe përdorimi i produkteve të përshtatshme për tipin e skalpit janë më të rëndësishme sesa ndjekja e një rregulli universal për numrin e larjeve në javë.
Pra, sa më shpesh t’i laj, aq më shpejt rriten?
Jo.
Dhe as e kundërta nuk është e vërtetë.
Flokët nuk rriten më shpejt sepse i lani shpesh dhe nuk rriten më shpejt sepse i lini të palarë.
Rritja përcaktohet kryesisht nga cikli biologjik i flokut, gjenetika dhe gjendja e organizmit.
Larja ka një rol indirekt: mban skalpin të pastër, të qetë dhe të shëndetshëm.
Dhe në fund, kjo është ajo që ka më shumë kuptim.
Jo të kërkosh një “hack” për t’i bërë flokët të rriten dyfish më shpejt, por të krijosh kushtet më të mira që ata të rriten normalisht, fort dhe pa u këputur.