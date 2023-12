A të bën të shëndoshë ngrënia e një sanduiçi në pushimin e drekës?

Sanduiçi gjatë pushimit tuaj të drekës është shpesh zgjidhja më e lehtë në dispozicion kur keni nevojë për të ngrënë diçka dhe keni pak kohë në dispozicion.

Zakonisht mendohet se sanduiçi i përdorur si zëvendësim i vakteve është armiku i betuar i dietave: në realitet nuk është gjithmonë kështu, për aq kohë sa mësojmë të përgatisim një sanduiç “të drejtë”, i cili nuk tejkalohet me karbohidrate dhe yndyrna dhe që në të njëjtën kohë arrin të na ushqejë dhe të na ngopë të paktën deri në mes të pasdites.

PIKA E PARË: BUKA – Është e kotë të thuhet se përbërësi bazë i një sanduiçi… Është me të vërtetë bukë. Më e mira që mund të zgjidhni është ajo e bërë në shtëpi, edhe më mirë nëse është gruri i plotë sepse drithërat e papërcaktuara janë më të pasura me fibra që ndihmojnë në kufizimin e absorbimit të yndyrnave dhe lehtëson tranzitin intestinal. Përndryshe, mund të zgjedhësh bukë të thjeshta dhe me erëza të lehta.

MBUSHJA – Zgjedhja e përbërësve të duhur për të mbushur sanduiçin tonë është po aq e rëndësishme për t’u mbajtur brenda një ekuilibri të qëndrueshëm kalorik, veçanërisht nëse jemi në dietë. Për një sanduiç të lehtë, gjoksi i pulës në skarë me perime të pjekura, salmoni, i shoqëruar me perime ose një fetë avokado, ose mozzarella e shoqëruar nga perimet e pashmangshme, janë në rregull. Shmangim salcat sa më shumë që të jetë e mundur, sidomos ato që janë shumë të pasura, djathërat e moshuar, si gorgonzola dhe mishrat e kuruar (tepër të yndyrshëm dhe të pasur me kripë, veçanërisht nëse hamë sanduiçe disa herë në javë. Nëse po përpiqemi të humbim peshë, e konsiderojmë sanduiçin sikur të ishte një pjatë e vetme. Nëse, nga ana tjetër, qëllimi ynë është thjesht të hamë një vakt të shëndetshëm, pa iu nënshtruar kufizimeve të veçanta, ne mund ta trajtojmë veten me diçka më shumë, por gjithmonë duke kujtuar se sanduiçi ka tendencë të kthehet në një bombë kalorike.

A TË BËN SANDUIÇI TË SHËNDOSHË? – Përgjigja është: po dhe jo. Nëse jemi në dietë, sanduiçi nuk është ushqimi ideal: në vetvete nuk duhet demonizuar dhe nuk është e nevojshme ta përjashtojmë atë a priori, por, për të mos shkuar përtej kufijve të vendosur nga një plan ushqimor i kontrolluar nga kaloritë, ai kërkon shumë maturi në përgatitjen e tij. Përveç kësaj, ne priremi ta hajmë shpejt, ndoshta pa pushuar së punuari dhe pa i kushtuar vëmendjen e duhur vaktit: rreziku është të gjendeni të uritur pas një kohe të shkurtër dhe ta keni më të vështirë të mos mashtroni deri në vaktin tjetër. Edhe për ata që nuk janë në dietë, sugjerimi nuk është t’i drejtoheni sanduiçit në çdo situatë ku duhet të hani një vakt të shpejtë: alternimi i sanduiçit me sallatë është gjithmonë një ide e mirë, gjithashtu sepse varieteti na jep shanset më të mira për t’i dhënë trupit tonë gjithçka që i nevojitet.