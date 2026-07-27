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Abas kërkon veprim ndërkombëtar për ndalimin e sulmeve të kolonëve izraelitë

US President Donald Trump greets Palestinian President Mahmoud Abbas during a summit of European and Middle Eastern leaders on October 13, 2025, in Sharm El Sheikh, Egypt [Evan Vucci/Getty Images]

Presidenti palestinez Mahmoud Abbas u ka bërë thirrje liderëve ndërkombëtarë të ndërmarrin veprime urgjente për ndalimin e sulmeve në rritje nga forcat izraelite dhe kolonët në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Sipas një deklarate të Presidencës palestineze, Abbas u ka dërguar letra disa liderëve të vendeve arabe dhe evropiane, si dhe Bashkimit Evropian, sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe, presidentit të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe Misionit të Shtetit të Palestinës në Kombet e Bashkuara.

Në letrat e tij, Abbas tha se territoret e pushtuara palestineze po përballen me një “përshkallëzim të rrezikshëm” dhe se situata ka kaluar përtej incidenteve të izoluara të dhunës.

Ai e përshkroi situatën si pjesë të një “politike sistematike izraelite” që synon krijimin e realiteteve të reja në terren përmes zgjerimit të vendbanimeve, përshkallëzimit të dhunës së kolonëve dhe dobësimit të Autoritetit Kombëtar Palestinez.

Abbas përsëriti mbështetjen e tij për një “paqe gjithëpërfshirëse të bazuar në zgjidhjen me dy shtete” dhe u bëri thirrje aktorëve ndërkombëtarë të zbatojnë rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, veçanërisht Rezolutën 2334, e cila i konsideron të paligjshme vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze.

Ai kërkoi gjithashtu ofrimin e mbrojtjes ndërkombëtare për popullin palestinez. /mesazhi

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