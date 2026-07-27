Forcat izraelite bastisin fshatin Tal, arrestohet babai i dy palestinezëve të vrarë

Forcat izraelite kanë bastisur fshatin Tal në Bregun Perëndimor dhe kanë arrestuar babanë e dy palestinezëve të vrarë në një incident me të shtëna ku ishin përfshirë kolonë izraelitë, raporton një korrespondent i Al Jazeera-s nga vendi i ngjarjes.
Të premten, forcat izraelite vranë me armë zjarri Ibrahim dhe Xhavad Ramadanin, si dhe dy kushërinjtë e tyre, pasi një inkursion i kolonëve në tokat e tyre në fshatin Tal përfundoi në përplasje të dhunshme. Në incident u vranë edhe dy izraelitë.
Pas ngjarjes, qeveria izraelite urdhëroi ushtrinë të zhvillojë operacione të gjera në të gjithë Bregun Perëndimor, duke bastisur dhjetëra qytete dhe fshatra dhe duke arrestuar dhjetëra palestinezë. /mesazhi