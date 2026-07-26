Përshkallëzohet ofensiva izraelite në Bregun Perëndimor, kolonët shkaktojnë kaos 

Forcat izraelite kanë intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke bastisur qytete dhe fshatra dhe duke arrestuar qindra palestinezë, ndërsa dhuna nga kolonët izraelitë është përshkallëzuar.
Operacionet nisën pas përleshjeve të së premtes pranë Nablusit, ku u vranë katër palestinezë dhe dy ushtarë izraelitë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi një operacion të gjerë ushtarak në Bregun Perëndimor.
Gjatë natës, kolonët izraelitë sulmuan disa fshatra, dëmtuan prona dhe tentuan t’u vënë zjarrin dy xhamive. Në xhaminë Al-Rahma në Kusra, në juglindje të Nablusit, u raportua se kolonët shkruan slogane si “Hakmarrje hebreje” në muret e saj dhe i vunë zjarrin objektit.
Një tjetër xhami në fshatin Kour, në jug të Tulkaremit, u sulmua nga tre persona që tentuan t’i vinin zjarrin, por zjarri u shua nga besimtarët para se të përhapej në pjesën kryesore të objektit.
Ndërkohë, forcat izraelite kanë kryer bastisje në disa zona të Bregut Perëndimor. Sipas agjencisë palestineze Wafa, dhjetëra persona janë arrestuar në Tal, Ramallah, Jenin, Hebron, Betlehem dhe Tulkarem.
Forcat izraelite kanë vendosur gjithashtu pika të shumta kontrolli dhe kufizime të qarkullimit në rrugët kryesore dhe në hyrjet e fshatrave.
Dhuna në Bregun Perëndimor është rritur ndjeshëm që nga tetori i vitit 2023. Sipas të dhënave të cituara në raport, që atëherë janë vrarë të paktën 1,185 palestinezë dhe më shumë se 24,000 janë arrestuar.
Në Tel Aviv, qindra persona protestuan kundër dhunës së kolonëve dhe operacioneve ushtarake në Bregun Perëndimor. Policia izraelite arrestoi nëntë protestues, duke thënë se demonstrata nuk ishte autorizuar dhe kishte shkaktuar pengim të qarkullimit. /mesazhi