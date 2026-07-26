Rritet në 73,326 numri i palestinezëve të vrarë në Gaza

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 73,326, ndërsa 173,997 të tjerë janë plagosur, sipas burimeve mjekësore në Gaza.
Autoritetet shëndetësore lokale thanë se gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës janë regjistruar nëntë viktima, përfshirë dy persona që vdiqën nga plagët e marra më herët. Gjithashtu, janë raportuar 36 të plagosur.
Sipas të njëjtave burime, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, janë vrarë 1,200 palestinezë dhe janë plagosur 3,888 të tjerë. Gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë nga rrënojat 803 trupa.
Burimet mjekësore thanë se një numër viktimash vazhdojnë të mbeten nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë mundur të arrijnë tek ato. /mesazhi