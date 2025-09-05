Acer vjen me katër tabletë të rinj Iconia

Acer nisi njoftimet e saj në IFA me katër tabletë të rinj Iconia.
Iconia X12 dhe X14 kanë ekrane AMOLED 12.6 inç (2,560 x 1,600px) dhe OLED 14 inç (1,920 x 1,200px), bateri 8,000 mAh dhe katër altoparlantë.
Iconia A14 dhe A16 vijnë në madhësi 14 inç dhe 16 inç me të dy ekrane LCD IPS, mbështetëse të integruara dhe bateri 8,000 mAh.
X12 është i vetmi nga grupi që mbështet hyrjen e stilolapsit dhe gjithashtu merr një kuti tastiere opsionale.
X14, A14 dhe A16 fuqizohen nga çipi Allwinner A733, ndërsa X12 merr Helio G99 të MediaTek.
Ju merrni 8GB RAM dhe 256GB hapësirë ruajtjeje si standard në të gjithë gamën, me X12 dhe X14 që sjellin gjithashtu vende për karta microSD për zgjerimin e hapësirës së ruajtjes.
Të katër tabletët përdorin Android 15 dhe vijnë me veçori të dedikuara të AI-së si AI Super Resolution për përmirësimin e videos dhe kontrollet e AI Smart Sensing.
A14, A16 dhe X14 sjellin kamera të përparme 5MP dhe të pasme 8MP, ndërsa X12 merr një kamera të pasme 13MP.