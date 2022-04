Acidi yndyror me origjinë bimore zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës, thotë studimi i ri

Acidi alfa-linolenik , një acid yndyror bimor omega-3, mund të ndihmojë shëndetin e zemrës dhe të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, sipas një studimi rishikues të botuar në revistën Advances in Nutrition.

“Duke pasur parasysh dëshmitë e përfitimeve shëndetësore të dietave me bazë bimore dhe acideve yndyrore me zinxhir të gjatë n-3, ka interes të madh për të kuptuar më mirë rolin e acidit alfa-linolenik (ALA), një acid yndyror n-3 me origjinë bimore, mbi sëmundjet kardiometabolike dhe njohjen”.

“Ka prova në rritje për ALA, kryesisht të bazuara në burimet e saj kryesore ushqimore, megjithatë, kjo mbetet prapa kuptimit tonë të acideve yndyrore n-3 me zinxhir të gjatë”, tha autori kryesor Dr. Aleix Sala-Vila, një studiues në Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques-Barcelona dhe kolegët.

Për rishikimin e tyre, autorët analizuan të dhënat nga studimet e mëparshme për të vlerësuar efektet e ALA në sëmundjet e zemrës dhe faktorët e rrezikut të sëmundjeve të zemrës si presioni i gjakut dhe inflamacioni.

Analizat e tyre përfshinin si prova të kontrolluara të rastësishme, ashtu edhe studime vëzhguese.

Ndërsa disa nga studimet vëzhguese u mbështetën te pjesëmarrësit që raportuan se sa shpesh hanin ushqime të caktuara për të përcaktuar se sa ALA po konsumonin, të tjerët përdorën biomarkera – një mënyrë për të matur nivelet e ALA në gjak – si një masë më të saktë.

Pas analizimit të studimeve, studiuesit zbuluan se konsumimi i ALA ishte i lidhur me një rrezik 10 për qind më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare dhe një rrezik 20 për qind të reduktuar të sëmundjes fatale koronare të zemrës.

Ata zbuluan gjithashtu se ALA kishte efekte të dobishme në reduktimin e lipideve aterogjene dhe lipoproteinave, si dhe presionin e gjakut dhe inflamacionin.

“Njerëzit mund të mos dëshirojnë të hanë ushqim deti për një sërë arsyesh, por është ende e rëndësishme që ata të konsumojnë omega-3 për të reduktuar rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe për të promovuar shëndetin e përgjithshëm”, tha profesoresha Penny Kris-Etherton, një studiuese në Departamentin e Shkencave të Ushqyerjes në Universitetin Shtetëror të Pensilvanisë.