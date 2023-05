“Aeroplanmbajtësja kineze kaloi përmes Ngushticës së Tajvanit” – VIDEO

Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit njoftoi se aeroplanmbajtësja kineze “Shandong” lundroi përmes Ngushticës së Tajvanit, e shoqëruar nga dy anije të tjera, transmeton Anadolu.

Në deklaratën e ministrisë të publikuar dje thuhet se flota shkoi “në perëndim të vijës mesatare, duke u nisur drejt veriut”, duke iu referuar kufirit jozyrtar në mes të ngushticës që ndan ishullin nga Azia kontinentale.

Ky veprim erdhi pasi raportohet se të enjten, Tajvani pranoi dërgesën e parë të raketave Stinger nga SHBA-ja në kuadër të programit të ndihmës ushtarake emergjente.

Taipei njoftoi se po monitoron situatën dhe do të përgjigjet në përputhje me rrethanat.

Chinese aircraft carrier Shandong sailed through Taiwan Strait accompanied by two other ships, Taiwan’s defence ministry says pic.twitter.com/d4daAlFOrP

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 27, 2023