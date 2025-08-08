Afati për konstituimin e Kuvendit përfundon sot – pritet vendimi i Kushtetueses

Në mesnatë përfundon masa e përkohshme e vendosur nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila ndalonte ndërmarrjen e veprimeve për konstituimin e Kuvendit nga ana e deputetëve të legjislaturës së nëntë. Kjo masë ishte vendosur pas dështimit për të përmbushur afatin 30-ditor të përcaktuar nga aktgjykimi i 26 qershorit.
Në pritje të përfundimit të kësaj mase, pritet që sot Gjykata Kushtetuese të publikojë një aktgjykim të ri, i cili do të jetë vendimtar për hapjen e rrugës drejt formimit të institucioneve të reja.
Kryeministri në detyrë dhe lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se partia e tij do ta respektojë vendimin e Kushtetueses, pavarësisht përmbajtjes.
“Do të na njoftojnë për atë që kanë menduar të ndodhë pas 30 ditëve. Nuk e di cila do të jetë zgjidhja, por ne kemi thënë se do ta respektojmë aktgjykimin. Është dëmtim i madh që Kosova nuk ka Kuvend,” – tha Kurti.
Kosova po përballet me një krizë të thellë institucionale, më shumë se pesë muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025. Deri më tani, janë bërë 54 përpjekje për ta konstituar Kuvendin që nga seanca e parë më 15 prill, të gjitha pa sukses.
Lëvizja Vetëvendosje, ndonëse partia fituese me 48 ulëse, nuk ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme prej 61 votash për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Partitë e tjera parlamentare kanë refuzuar të mbështesin kandidaten e saj, Albulena Haxhiu.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka tërhequr një kërkesë drejtuar në korrik Gjykatës Kushtetuese, për të sqaruar se çfarë do të ndodhte në rast të mos-konstituimit të Kuvendit deri më 26 korrik.
Arsyeja e tërheqjes, sipas saj, është emërimi i gjyqtarit Radomir Llaban si raportues i çështjes. Osmani ka ngritur shqetësime serioze për integritetin e Llabanit, duke e cilësuar si rrezik për sigurinë kombëtare të Kosovës.
“Është jo vetëm shqetësues, por edhe i rrezikshëm që gjyqtari Radomir Llaban është caktuar si raportues. Institucionet e sigurisë kanë dorëzuar informacione zyrtare për veprimtarinë e tij të rrezikshme në vitet 2018, 2021 dhe 2024,” – deklaroi Osmani.
Sipas Presidentes, informatat për rrezikun që përbën Llaban janë të klasifikuara dhe nuk mund të bëhen publike për momentin. Ajo përmendi se edhe në të kaluarën, institucione si Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) kanë dorëzuar të dhëna që çuan në refuzimin e emërimit të Llabanit si noter nga Ministria e Drejtësisë.
Publikimi i aktgjykimit të ri nga Gjykata Kushtetuese pritet të jetë vendimtar për zhvillimet e ardhshme. Ai do të përcaktojë nëse Kuvendi mund të konstituohet në bazë të përpjekjeve aktuale, apo nëse do të kërkohet një zgjidhje tjetër kushtetuese, përfshirë mundësinë e zgjedhjeve të reja.
Në pritje të vendimit të Kushtetueses, vendi mbetet në pasiguri politike, me institucione të paplota dhe pa një Kuvend funksional.