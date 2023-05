Aksident i rëndë në Gjermani, humb jetën një kosovar

Mursel Duraku (59-vjeç), nga Abria e Poshtme e Skenderajt, ka humbur jetën në një aksident trafiku në Gjermani.

Lajmin për vdekjen e mërgimtarit e kanë dhënë familjarët përmes rrjeteve sociale. Aksidenti me pasoja fatale ka ndodhur gjatë së martës.

“Njoftim mortor: Te Allahut jemi, tek Ai do të kthehemi! Me dhimbje te thellë njoftojmë të gjithë familjarët, miqtë dhe dashamirët që pas një aksidenti në Gjermani me datë 02.05.2023 në moshën 59-vjeç, ka ndërruar jetë babai, axha ynë i dashur, Mursel Duraku. Për varrim ju njoftojmë me kohë

Të pikëlluar, familja Duraku”, thuhet në njoftimin e familjes.