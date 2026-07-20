Aksident me fatalitet në Istog, vdesin dy persona

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të hënën në Istog ku si pasojë e një aksidenti të rëndë, kanë vdekur dy persona.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi ka bërë të ditur se dy persona ka humbur jetën si pasojë e aksidentit ndërmjet dy veturave në fshatin Shushicë.
“Sot rreth orës 15:20, Policia është njoftuar për një aksident trafiku në fshatin Shushicë të Istogut, në aksident janë të përfshira dy vetura. Për një person të lënduar, mjeku kujdestar i QKMF-së e ka konstatuar vdekjen menjëherë në vendin e ngjarjes. Ndërkaq njëri nga katër të lënduar ka mbërri pa shenja jetë gjatë rrugës për në Spitalin Rajonal të Pejës”, tha Gashi.
Vdekja e njërit nga viktimat u konstatua nga mjeku kujdestar në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekja e viktimës së dytë u konstatua me t’u arritur në Spitalin Rajonal të Pejës.
Edhe tre persona të tjerë janë duke u trajtuar në Spital
Në vendin e ngjarjes përpos policisë, kanë dalë emergjenca, zjarrfikësit dhe Prokurorit i Shtetit.