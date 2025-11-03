Aksionet e Meta në ditën e tyre më të keqe për tri vjet

Aksionet e Meta regjistruan rënien e tyre më të mprehtë ditore në tre vjetët e fundit, duke rënë mbi 11 për qind pavarësisht njoftimit të rezultateve të forta të biznesit, raporton KosovaPress.
Arsyeja kryesore për pesimizmin e investitorëve qëndron në njoftimin e gjigantit të teknologjisë për investime të mëdha në zhvillimin e inteligjencës artificiale, gjë që ngriti dyshime në lidhje me fitim-prurjen e saj afatshkurtër, shkruan CNBC.
Rënia e aksioneve erdhi pasi Meta raportoi fitime të rregulluara të tremujorit të tretë prej 7.25 dollarësh për aksion me të ardhura prej 51.24 miliardë dollarësh, duke tejkaluar vlerësimet e Wall Street. Të ardhurat u rritën me 26% nga viti në vit, dhe kompania raportoi një tarifë tatimore prej 15.93 miliardë dollarësh.
Gjigandi i mediave sociale rriti udhëzimet e tij për shpenzimet kapitale për vitin 2025 në midis 70 miliardë dhe 72 miliardë dollarë, krahasuar me diapazonin e mëparshëm prej 66 miliardë deri në 72 miliardë dollarë. Rritja pasqyron një garë të ashpër me konkurrentët për të ndërtuar mjete të përparuara të IA-së.
Meta ka shpenzuar miliarda për të forcuar ofertat e saj në një peizazh gjithnjë e më konkurrues të IA-së. Më parë këtë vit, Meta investoi 14.3 miliardë dollarë në startup-in e inteligjencës artificiale Scale AI dhe punësoi kryeshefin e saj ekzekutiv Alexander Wang, për të udhëhequr iniciativën e saj Superinteligjencë Labs.