Aktivistët e klimës protestojnë në Londër kundër fushës së naftës Rosebank

Aktivistët e klimës kanë organizuar të martën një protestë para Departamentit britanik për Sigurinë Energjetike dhe Emetimet Neto Zero (DESNZ) në Londër, duke i bërë thirrje qeverisë të ndalojë zhvillimin e projektit të kontestuar të naftës dhe gazit Rosebank në Detin e Veriut, raporton Anadolu.
Gjatë protestës, e organizuar nga aktivistë të disa grupeve, përfshirë Fossil Free London, iu bë thirrje autoriteteve britanike të refuzojnë licencat e reja për naftë dhe gaz dhe të përshpejtojnë kalimin drejt energjisë së rinovueshme.
Konsultimi publik për projektin Rosebank përfundoi në gusht të vitit 2026, pas një sfide të rëndësishme ligjore, e cila konstatoi se miratimi i mëparshëm i projektit ishte i paligjshëm.
Gjykata e Seancave në Edinburg vendosi se qeveria e mëparshme konservatore nuk i kishte marrë plotësisht parasysh emetimet që do të krijoheshin nga përdorimi i naftës dhe gazit të nxjerrë nga ky projekt, kur kishte miratuar zhvillimin e tij.
Rosebank, që vlerësohet të përmbajë më shumë se 480 milionë fuçi naftë, është vendburimi më i madh i pazhvilluar i naftës dhe gazit në Mbretërinë e Bashkuar.
Projekti është kryesisht në pronësi të kompanisë norvegjeze të energjisë Equinor, e mbështetur nga shteti, dhe Ithaca Energy, përmes një sipërmarrjeje të përbashkët.
Kundërshtarët, përfshirë fushatën #StopRosebank, argumentojnë se zhvillimi i vendburimit do të zgjasë varësinë e Mbretërisë së Bashkuar nga lëndët djegëse fosile dhe do të minojë objektivat ndërkombëtare për klimën.
Ndërkohë, mbështetësit e projektit argumentojnë se prodhimi vendor i naftës dhe gazit është i nevojshëm për të garantuar sigurinë energjetike të vendit gjatë kalimit drejt burimeve më të pastra të energjisë.
Qeveria britanike po shqyrton nëse do të miratojë projektet e naftës dhe gazit Rosebank dhe Jackdaw, të cilat fillimisht ishin miratuar nga administrata e mëparshme konservatore.
Megjithëse Partia Laburiste u zotua në programin e saj zgjedhor të vitit 2024 të ndalojë shpimet e reja në Detin e Veriut, kryeministri Andy Burnham ka premtuar se do të ndjekë një qasje “pragmatike” në vendimet për projektet e reja.