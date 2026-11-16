Mbrojtja kundërajrore është aktivizuar të hënën në qytetin Isfahan të Iranit qendror, raportoi Agjencia e Lajmeve Mehr e Iranit, transmeton Anadolu.
Arsyeja e aktivizimit mbetet e paqartë.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj duke sulmuar Izraelin dhe objektet ushtarake amerikane në vendet arabe.
Në qershor, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një marrëveshje kornizë dhe nisën negociatat, të cilat më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me mënyrën e garantimit të lundrimit të sigurt dhe të lirë në Ngushticën e Hormuzit.