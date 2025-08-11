Al Jazeera dënon vrasjen e gazetarëve të saj nga forcat izraelite

Rrjeti medial Al Jazeera ka dënuar ashpër vrasjen e gazetarëve të saj Anas Al Sharif dhe Mohammed Qraiqea, si dhe fotografëve Ibrahim Al Thaher dhe Mohamed Nofal, të cilët u goditën nga një sulm i drejtpërdrejtë izraelit mbi tendën ku ndodheshin, përballë kompleksit mjekësor Al-Shifa në Gaza.
Në deklaratë thuhet se ky ishte një sulm i qëllimshëm për të heshtur zërat që raportojnë mbi pushtimin dhe vuajtjet në Gaza, ku prej muajsh po vazhdojnë bombardimet, uria dhe shkatërrimi i komuniteteve të tëra. Al Jazeera fajëson drejtpërdrejt qeverinë dhe ushtrinë izraelite për vrasjen e gazetarëve dhe kërkon nga komuniteti ndërkombëtar të marrë masa për t’i dhënë fund sulmeve ndaj mediave dhe gjenocidit në vazhdim.
Gazetarët e vrarë ishin ndër zërat e fundit që raportonin nga brenda Gazës, duke sjellë pamje dhe dëshmi të drejtpërdrejta për botën nga realiteti i rrethimit. /mesazhi