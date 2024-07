Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Albion Rrahmani, sot në mëngjes është rikthyer në stërvitje me skuadrën Rapid Bucurestit.

Rrahmani pësoi një lëndim në këmbën e tij të djathtë në ndeshjen e javës së dytë në elitën e futbollit rumun ndaj CFR Clujit.

Kishte frikë se sulmuesi kosovar do të mungojë gjatë, por megjithatë ai sot me mëngjes ka nisur stërvitjet me skuadrën e tij rumune.

Kujtojmë se Rrahmani e ka nisur sezonin e ri në Rumani me një gol të shënuar.