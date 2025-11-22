Amazon tani po shet Ford të certifikuar të përdorur

Dy vjet më parë, këtë muaj, Hyundai njoftoi se do të shiste makina të reja në Amazon, me listat e para që u shfaqën në faqen e internetit të shitësit me pakicë dhjetorin e kaluar.
Sot, Ford po ndjek shembullin. Kompania njoftoi se do t’u lejojë shitësve të saj të shesin automjetet e tyre të çertifikuara të përdorura përmes Amazon.
Shitësit mbajnë kontrollin mbi çmimet dhe shërbimin, por klientët do të jenë në gjendje të shfletojnë, financojnë dhe blejnë automjete përmes Amazon dhe më pas të caktojnë marrjen e automjetit në shitës.
Blerësit do të jenë në gjendje të shfletojnë makinat e disponueshme nga shitësit pjesëmarrës të Ford brenda një rrezeje prej 75 miljesh.
Listat do të përfshijnë çmime të detajuara, historikun e automjeteve dhe shërbimeve, specifikimet e plota dhe raportet e gjendjes.
Çdo makinë i nënshtrohet një inspektimi dhe mund të marrë një nga tre llojet e certifikimeve: Gold, EV dhe Blue.
Makinat Gold, të cilat janë gjashtë vjeç ose më të reja me më pak se 80,000 milje, marrin një inspektim prej 172 pikash dhe një garanci të kufizuar Ford Blue Advantage prej 12 muajsh, 12,000 miljesh.
Certifikimi EV përfshin një inspektim prej 127 pikësh, por përputhet me kërkesat e moshës/kilometrazhit dhe mbulimin e garancisë të certifikatës Gold.
Makinat e certifikuara blu përfshijnë automjete Ford dhe modele nga marka të tjera që janë deri në 10 vjeç me më pak se 150,000 milje.
Këto automjete marrin një inspektim prej 139 pikësh dhe vijnë me një garanci të kufizuar 90-ditore, 4,000 miljesh, e cila mbulon motorin, transmisionin, baterinë dhe sistemin elektrik.
Ndihma rrugore është gjithashtu e përfshirë, dhe çdo automjet CPO i shitur nga një tregtar Ford në Amazon Autos vjen me një garanci 14-ditore, 1,000 miljesh për kthimin e parave.
Tregtarët e Ford në Los Angeles, Seattle dhe Dallas janë të parët që ofrojnë automjete CPO në Amazon, me tregje të tjera që do të pasojnë së shpejti.
Tregtarët e Ford mund të ofrojnë opsionet e tyre, të tilla si planet e zgjatura të shërbimit. Një vështrim i shpejtë i listave brenda një rrezeje prej 75 miljesh nga Los Anxhelosi zbulon një shumëllojshmëri automjetesh të disponueshme, duke përfshirë një Jeep Cherokee të vitit 2018, një Chevrolet Suburban të vitit 2023, një Hyundai Elantra të vitit 2025 dhe një shumëllojshmëri modelesh të përdorura Ford, siç është një Mustang Bullitt i vitit 2019 për pak më pak se 40,000 dollarë.
Mund ta shikoni inventarin këtu, vetëm sigurohuni që të ndryshoni vendndodhjen tuaj.