Sa kohë i duhet vajit të rozmarinës për rritjen e flokëve?

Vaji i rozmarinës është bërë një nga produktet më të përfolura për kujdesin ndaj flokëve, por rezultatet nuk priten brenda pak ditësh.
Të dhënat e kufizuara te njerëzit sugjerojnë se çdo efekt i mundshëm në rritjen e flokëve kërkon disa muaj, ndërsa rezultati varet edhe nga shkaku i rënies ose hollimit të flokëve.
Gjatë 1–2 javëve të para, qëllimi kryesor është krijimi i një rutine të qëndrueshme. Në javët 3–4, zakonisht është ende herët për të vlerësuar nëse vaji po funksionon.
Rreth javëve 5–8 mund të filloni të krahasoni gjendjen e flokëve me atë para përdorimit, duke bërë fotografi në të njëjtin ndriçim dhe kënd.
Edhe pas tre muajsh mund të mos ketë ndryshime të dukshme. Një studim i vogël te njerëzit nuk gjeti rritje të konsiderueshme të numrit të flokëve pas tre muajsh përdorimi të vajit të rozmarinës.
Ndërsa pas gjashtë muajsh u vu re një rritje e konsiderueshme e numrit të flokëve. Megjithatë, studimi ishte i vogël dhe u përqendrua në një lloj specifik të rënies së flokëve, ndaj rezultatet nuk përbëjnë garanci.
Për të ndjekur progresin, ekspertët këshillojnë të bëni një fotografi para fillimit dhe më pas çdo katër deri në gjashtë javë, duke ruajtur të njëjtin ndriçim, kënd dhe model flokësh. Kjo është më e dobishme sesa kontrollimi i përditshëm në pasqyrë.
Nëse rënia e flokëve është e papritur, e madhe ose vazhdon për një kohë të gjatë, vaji i rozmarinës nuk duhet të jetë zgjidhja e vetme. Një dermatolog mund të ndihmojë në përcaktimin e shkakut dhe trajtimit të përshtatshëm.
Gjithashtu, nëse vaji shkakton kruajtje, skuqje, dhimbje ose irritim të skalpit, përdorimi duhet ndërprerë.