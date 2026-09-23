Si të mos ngjitet veza në tigan? Provoni këtë metodë

Përgatitja e një veze mund të duket e thjeshtë, por shpesh ndodh që e bardha të ngjitet në tigan, skajet të digjen ose e verdha të jetë shumë e pjekur.
Megjithatë, me një truk të thjeshtë, mund të përgatitni një vezë me të bardhë të fortë dhe të verdhë të butë e të lëngshme.
Pasi të keni shtuar pak yndyrë dhe të keni thyer vezën, shtoni pak ujë në tigan, duke pasur kujdes që të mos e mbushni shumë vezën.
Pastaj mbulojeni tiganin dhe lëreni vezën të gatuhet për disa minuta.
Uji do të shndërrohet në avull, gjë që do të ndihmojë që të bardhat e vezës të gatuhen në mënyrë të barabartë sipër dhe poshtë.
Në këtë mënyrë, nuk ka nevojë ta ktheni vezën dhe e verdha e vezës do të mbetet e butë dhe e lëngshme.
Është e rëndësishme të mos shtoni shumë ujë sepse qëllimi nuk është që veza të gatuhet, por të krijohet avull i mjaftueshëm për ta gatuar atë në mënyrë të barabartë.
Kur e bardha të bëhet e fortë dhe e verdha të mbetet e butë, veza është gati për t’u servirur.
Ky proces i thjeshtë mund të jetë veçanërisht i dobishëm nëse doni të përgatitni një vezë që nuk është shumë ngjitëse ose shumë e zier.
Me pak ujë dhe një kapak, do të merrni një të bardhë veze të zier në mënyrë të barabartë dhe një të verdhë veze të lëngshme.