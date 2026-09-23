Ballina Kuzhinë Si të mos ngjitet veza në tigan? Provoni këtë metodë

Si të mos ngjitet veza në tigan? Provoni këtë metodë

Përgatitja e një veze mund të duket e thjeshtë, por shpesh ndodh që e bardha të ngjitet në tigan, skajet të digjen ose e verdha të jetë shumë e pjekur.

Megjithatë, me një truk të thjeshtë, mund të përgatitni një vezë me të bardhë të fortë dhe të verdhë të butë e të lëngshme.

Pasi të keni shtuar pak yndyrë dhe të keni thyer vezën, shtoni pak ujë në tigan, duke pasur kujdes që të mos e mbushni shumë vezën.

Pastaj mbulojeni tiganin dhe lëreni vezën të gatuhet për disa minuta.

Uji do të shndërrohet në avull, gjë që do të ndihmojë që të bardhat e vezës të gatuhen në mënyrë të barabartë sipër dhe poshtë.

Në këtë mënyrë, nuk ka nevojë ta ktheni vezën dhe e verdha e vezës do të mbetet e butë dhe e lëngshme.

Është e rëndësishme të mos shtoni shumë ujë sepse qëllimi nuk është që veza të gatuhet, por të krijohet avull i mjaftueshëm për ta gatuar atë në mënyrë të barabartë.

Kur e bardha të bëhet e fortë dhe e verdha të mbetet e butë, veza është gati për t’u servirur.

Ky proces i thjeshtë mund të jetë veçanërisht i dobishëm nëse doni të përgatitni një vezë që nuk është shumë ngjitëse ose shumë e zier.

Me pak ujë dhe një kapak, do të merrni një të bardhë veze të zier në mënyrë të barabartë dhe një të verdhë veze të lëngshme.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram