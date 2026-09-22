Ushqimet që i duhen trupit për flokë, lëkurë dhe thonj më të shëndetshëm

Kur mendojmë për flokë, lëkurë dhe thonj më të shëndetshëm, zakonisht fokusohemi te produktet kozmetike.
Por edhe ushqimi luan një rol të rëndësishëm, pasi trupi ka nevojë për proteina, vitamina, minerale dhe yndyra të shëndetshme për mirëmbajtjen e tyre.
Sipas ekspertëve, disa nga ushqimet që mund të përfshihen më shpesh në dietë janë peshqit e yndyrshëm, patatet e ëmbla, arrat dhe farat, avokadot, vezët, perimet me gjethe të gjelbra, gocat e detit dhe frutat e perimet me përmbajtje të lartë uji.
Peshqit si salmoni, harenga dhe skumbria janë burime të acideve yndyrore omega-3, proteinave dhe vitaminës E.
Arrat dhe farat ofrojnë gjithashtu vitaminë E, proteina dhe biotinë, ndërsa avokadoja përmban vitamina C, A dhe E, të cilat lidhen me shëndetin e lëkurës dhe thonjve.
Vezët janë një burim i mirë proteinash, ndërsa perimet me gjethe të gjelbra dhe gocat e detit sigurojnë lëndë ushqyese si hekuri dhe zinku, të rëndësishme për shëndetin e flokëve dhe thonjve.
Edhe ushqimet e pasura me ujë, si kastraveci, shalqiri, domatet dhe luleshtrydhet, mund të kontribuojnë në hidratim.
Nga ana tjetër, ekspertët këshillojnë kufizimin e ushqimeve ultra të përpunuara, ëmbëlsirave dhe pijeve me shumë sheqer, si dhe konsumit të tepërt të alkoolit.
Megjithatë, nuk ka nevojë të eliminohet plotësisht ndonjë ushqim nëse nuk ekziston alergji apo intolerancë.
Një dietë e larmishme dhe e ekuilibruar mbetet mënyra kryesore për të marrë shumicën e lëndëve ushqyese që i nevojiten trupit.