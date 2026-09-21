Audi A4 elektrik shtyhet deri në 2029, platforma e re e Volkswagen përballet me vonesa

Audi A4 E-Tron, një prej modeleve që pritej të shënonte kalimin e Audi-t drejt gjeneratës së re të automjeteve elektrike, nuk do të hyjë në prodhim para marsit 2029.
Afati i ri është rreth nëntë muaj më i vonë se objektivi i vendosur më parë nga drejtori ekzekutiv i Audi-t, Gernot Döllner, i cili në tetor 2025 kishte parashikuar nisjen e prodhimit në mesin e vitit 2028.
Sipas raportimeve të Handelsblatt, edhe data e marsit 2029 mund të shtyhet më tej, deri në fund të prillit ose fillim të majit të atij viti.
Vonesa lidhet me vështirësi teknike në Scalable Systems Platform (SSP), arkitekturën e re elektrike të Volkswagen Group, e cila është prezantuar si baza e gjeneratës së ardhshme të automjeteve të kompanisë.
Një nga ndryshimet që ka shkaktuar probleme ishte vendimi për kalimin e sistemit elektrik të automjeteve nga standardi tradicional 12 volt në 48 volt, pasi zhvillimi i platformës kishte nisur tashmë.
Ky ndryshim ka sjellë punë shtesë inxhinierike për Volkswagen dhe furnitorët e tij, duke shtyrë më tej afatet e prodhimit.
Döllner e ka përshkruar vonesën si pjesë të vështirësive normale të zhvillimit dhe jo si ndryshim të planit për vetë modelin.
A4 E-Tron pritet të vijë në dy versione, sedan dhe Avant, me një dizajn të frymëzuar nga koncepti Concept C.
Volkswagen e prezantoi platformën SSP në vitin 2021, duke e konceptuar si pasardhëse të arkitekturës MEB, të përdorur në modele si Q4 E-Tron, dhe platformës 800-volt PPE, mbi të cilën bazohen modele si A6 E-Tron dhe Q6 E-Tron.
Megjithatë, pesë vjet më vonë, SSP ende nuk ka nxjerrë asnjë automjet në prodhim.
Sipas Handelsblatt, me nisjen e re të parashikuar për pranverën e vitit 2029, platforma do të jetë rreth tre vjet pas afatit fillestar të vitit 2026.
Volkswagen ka reduktuar gjithashtu numrin e varianteve të planifikuara të SSP-së, nga tetë në katër, duke e cilësuar këtë si një vendim strategjik.
Problemet me SSP nuk kufizohen vetëm te Audi A4 E-Tron. Edhe Golf-i elektrik dhe T-Roc-u elektrik përballen me vonesa që mund ta shtyjnë prodhimin deri në vitin 2030.
Ndërkohë, modelet e Volkswagen të zhvilluara me teknologjinë e partnerit amerikan Rivian pritet të mbërrijnë vetëm “nga fundi i dekadës”.
Kjo do të thotë se modelet elektrike të Audi-t të bazuara në platformat aktuale MEB dhe PPE do të mbeten pjesë e gamës për më gjatë nga sa ishte planifikuar, ndërsa gjenerata e re e automjeteve elektrike të markës gjermane vazhdon të përballet me shtyrje.