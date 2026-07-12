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Anglia në gjysmëfinale, shkëlqen Bellingham

Anglia e ka fituar ndeshjen dramatike ndaj Norvegjisë për vend në gjysmëfinale të Kupës së Botës.

Në orët e para të së dielës, Anglia fitoi 2:1, pas dy vazhdimeve nga 15 minuta.

Jude Bellingham është hero i Anglisë. Ai i realizoi të dy golat.

Andreas Schjelderup e kaloi në epërsi Norvegjinë në minutën e 36-të. Ai shënoi supergol.

Kur pritej që Norvegjia ta fitonte pjesën e parë, Jude Bellingham shënoi për 1:1. Ai realizoi në minutën e dytë shtesë. Por goli u vlerësua kundërthënës më pas, pasi topi kishte goditur një kabllo të kamerave kur ishte goditur nga portieri norvegjez. Më pas anglezët realizuan aksion dhe barazuan.

Pjesa e dytë u dominua thuajse plotësisht nga Norvegjia.

Norvegjezët luftarakë shënuan gol që u anulua për faul dhe më pas goditën traversën. Shifrat megjithatë nuk ndryshuan.

Kështu ndeshja shkoi në vazhdime. Dhe menjëherë në minutën e tretë të vazhdimit të parë, Bellingham e shënoi golin e gjysmëfinales. Ai në fakt përfitoi nga një top i kthyer nga portieri i Norvegjisë, që nuk e kontrolloi atë pas një goditje nga distanca.

Norvegjezët më pas bënë përpjekje për të barazuar rezultatin, por pa sukses.

Kështu Anglia vazhdon në gjysmëfinale, ndërsa Norvegjia i jep fund Botërorit më të mirë në histori. Norvegjezët e udhëhequr nga Erling Haaland ishin befasia e këndshme e Botërorit.

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