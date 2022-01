Apple dhe Google lejojnë sisteme alternative pagesash në dyqanet e aplikacioneve

Kompanitë rrezikojnë gjoba nëse refuzojnë ligjin e ri dhe detyrojnë zhvilluesit të përdorin vetëm sistemet e tyre të pagesave.

Apple do të lejojë zhvilluesit të përdorin sisteme alternative pagesash për aplikacionet e tyre në Korenë e Jugut në përgjigje të një legjislacioni të ri në vendin Aziatik.

Sipas mediave lokale, gjiganti i teknologjisë ka vendosur të mbështetë sistemet e pagesave të palëve të treta. Detajet se kur do të aplikohet sistemi i ri nuk u bënë të ditura e as tarifat që do të aplikojë.

Megjithatë kompania tha se do të tarifojë një pagesë për transaksion më të vogël se 30%.

Koreja e Jugut aplikoi një ligj, njohur si “anti-Google” vitin e kaluar që ju kërkonte të gjitha dyqaneve të aplikacioneve madhore si Google dhe Apple të lejojnë metoda pagesash nga palë të treta.

Google reagoi duke thënë se do të reduktonte me 4% transaksione të cilat nuk përdorin sistemet e saj të pagesave. /PCWorld