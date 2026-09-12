Apple rrit çmimet e serisë iPhone 17, iPhone Air dhe iPhone 16

Siç pritej, Apple ka rritur në heshtje çmimet e disa modeleve ekzistuese të iPhone menjëherë pas njoftimit të linjës iPhone 18 Pro dhe iPhone Duo të saj të ri të palosshëm.
Rritja e çmimit ndikon në iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air dhe iPhone 16.
Modelet e përmendura më sipër tani janë 100 dollarë më të shtrenjta se çmimet e tyre përkatëse të lansimit, me iPhone bazë 17 që tani fillon nga 899 dollarë në SHBA.
iPhone 17e tani fillon nga 699 dollarë, ndërsa iPhone Air fillon nga 1,099 dollarë. Ndërkohë, iPhone 16 ka çmimin 799 dollarë për modelin bazë 128GB në SHBA.
Rritja e çmimit vlen në të gjitha rajonet ku këto modele iPhone janë aktualisht të disponueshme.
Ndërsa Apple zakonisht ul çmimet e iPhone të gjeneratës së mëparshme pas një lansimi të ri, kjo shënon një rritje të rrallë çmimesh, falë krizës së vazhdueshme të furnizimit me memorie.
Apple kohët e fundit rriti çmimet për disa kategori të tjera produktesh, duke përfshirë Mac, iPad dhe HomePods.