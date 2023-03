Arabia Saudite rrit çmimet e naftës për Azinë dhe Evropën për muajin prill

Arabia Saudite sinjalizoi se sheh rritjen e kërkesës për naftë në Azi dhe Evropë duke rritur shumicën e çmimeve për dërgesat e naftës së papërpunuar në rajone. Ndërsa kontratat e së ardhmes së naftës janë dobësuar pak këtë vit, shumë tregtarë dhe drejtues të energjisë i shohin ato duke u ngjitur, ndoshta në 100 dollarë për fuçi, ndërsa ekonomia e Kinës rimëkëmbet pas heqjes së bllokimeve të koronavirusit dhe inflacionit në ekonomitë e tjera të mëdha ngadalësohet.

‘Saudi Aramco’ i kontrolluar nga shteti rriti shumicën e çmimeve zyrtare të shitjes për Azinë në prill. Nota kryesore ‘Arab Light’ e kompanisë u ngrit në 2,50 dollarë për fuçi mbi standardin rajonal, 50¢ US më shumë se niveli i marsit. Kjo ishte në përputhje me një studim të Bloomberg të rafinerëve dhe tregtarëve, i cili parashikoi një rritje prej 55 ¢ US. Është muaji i dytë me radhë për të cilin Aramco ka rritur çmimet për Azinë, tregu më i madh, shkruajnë mediat e huaja.

Çmimet për klientët amerikanë kanë mbetur të pandryshuara. Ato për Evropën Veri-Perëndimore dhe Mesdheun u hodhën deri në 1.30 dollarë për fuçi. Nafta e papërpunuar Brent ka rënë me 1 për qind këtë vit në pak më shumë se 85 dollarë për fuçi. Ka rënë nga rreth 115 dollarë që nga mesi i vitit 2022, me një ngadalësim të ekonomisë globale dhe norma më të larta interesi që kundërshtojnë ndërprerjet e furnizimit të shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia. /dosja