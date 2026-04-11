Artemis II përfundon me sukses misionin historik, astronautët kthehen në shtëpi

Artemis II me katër astronautët në bordin e kapsulës hapësinore Orion u ul me sukses në Oqeanin Paqësor të premten në mbrëmje, me të gjithë astronautët në gjendje të mirë shëndetësore.
Kapsula u ul në orën 17:07, duke e bërë udhëtimin rreth Hënës dhe kthimin në Tokë zyrtarisht 9 ditë, 1 orë e 32 minuta. Sipas NASA-s, Orion përshkoi 1,117,659 km. Megjithatë, misioni do të regjistrohet si 10-ditor, pasi dita e nisjes konsiderohet “dita e parë e fluturimit”, raportoi Guardian.
Komandanti Reid Wiseman, piloti Victor Glover dhe specialistja e misionit Christina Koch nga NASA, si dhe Jeremy Hansen nga Agjencia Hapësinore Kanadeze, janë bërë njerëzit e parë që udhëtuan drejt Hënës dhe u kthyen të sigurt në Tokë që nga misioni Apollo 17 në dhjetor 1972.
Ata i bashkohen një grupi ekskluziv prej vetëm 24 njerëzish që kanë udhëtuar drejt Hënës dhe janë kthyer të sigurt.
Pas uljes në Paqësor, ekuipazhi u mor nga anija luftarake USS John P. Murtha, ku astronautët u kontrolluan nga personeli ushtarak dhe më pas u transportuan me helikopter.
NASA ka treguar se mund të dërgojë sërish njerëz në hapësirën ndërmjet Tokës dhe Hënës dhe t’i kthejë të sigurt. Ky është një hap i rëndësishëm drejt misionit të ardhshëm, Artemis III, që synon uljen në Hënë në vitin 2028, 56 vjet pas herës së fundit.
Koch u bë gruaja e parë që ka udhëtuar drejt Hënës dhe është kthyer, ndërsa Hansen u bë jo-amerikani i parë dhe Glover personi i parë afro-amerikan që realizon këtë arritje.
Ulja e suksesshme konsiderohet një hap vendimtar për rikthimin e njerëzimit në Hënë dhe për të ardhmen e eksplorimit hapësinor.