As këtu e as atje, asnjëherë asnjë shkallë mbi tabanin e shoqërisë

Ne gurbet mbi 30 vite n’social, 3 ngjarje per 30 e kusur vjet nuk i ka, qe ia vlen me ndegju, parazit i familjes e i shoqerise, nje liber n’shpi nuk e ka, hala kerit nuk din mi grah, kur t’i thush: “dergoma nje mesazh” , thote, ” jo valla s’di hala me shkru mesazha” (!!!). I bankrotum n’shpirtë, me tru te atrofum, i mjeri ne gjendje te tille, si te qelë gojen, te tregon kur ju ka nal truni, si të takon, shperlane komplekse, trauma dhe nenqmime te grumbulluara me decenie, merr guxim me t’fole per veti diqka, t’folë halucinacione, menjehere shihet se moti i ka hypë skijave, e mundohet me t’kallxu qysh jeton n’gurbet, e nuk e din i mjeri qe ai nuk jeton, ai ka vdeke n’diten qe u shku jasht, ai veq pret n’ren mu varros.

Boni vakia e nxoni plani naj taksiratli me nejt me to, krejt qarshise deri sa t’rine ktu, i kallxon qe ja ka pagu 1 kafe edhe qysh po kontribon per Kosove, i mjeri i shperlane komplekset qe as per familjen e tij atje e lere ma familjen n Kosove nuk iu ka ndihmu.

Per te qene ironia ma e madhe, t’kallxon per ktu, me do gjysem informata t lodhta, qe para 10-15 vjete a ma shume, i ka ni prej teje, dhe prej tjereve, senet edhe njerezit i sheh veq zi (rregull i deshtakave: kane qef krejt deshtaka me i ba edhe krejt zi me pa) edhe i ngrati veq ta keshë Kosoven.

Muhamedi a.s ka thene: “Nese dikush te thote se u shkaterru dunjaja, atehere ai vet eshte i shkaterruar”.

Ndaq me i ba gjenocid trunit tende, ndaq mi bo vetvrasje inteligjences tone, t’mjafton njehere n’vjet, vetem 5 minuta me hy n’fushen elektromegnetike t’kshtuzmit (5 minuta me nejt me te tillin).

E falenderojme Zotin pa fund qe na ka dergu Kur’anin ilaq per gjithqka: “… dhe shmangu nga injorantët”. -El-Araf 199.

Shpresoj qe kjo kategori e deshtuar ne gurbet, eshte shume e vogel, sepse realisht keta parazita jane ngarkese dhe njolle e zeze si per familjet e tyre atje, shtetin ku jane, familjet e tyre ketu, dhe te gjithe ata qe kane kontakt me te tillet. Zaten ky shkrim iu dedikohet ekskluzivisht kesaj kategorie.

Ndersa ata gurbetxhinje qe punojne, sakrifikojne, lodhen, shkollojne femije, jane produktiv, ata edhe hiq mos me kontribu per Kosoven, ata meritojne lutjet tona, qe Zoti T’i ruaj me familje dhe T’ju ndihmoje. E lere ma, qe te tillet sjellin qindëra miliona ne Kosove, shpenzojne, investojne, etj, e bile as qe folin.

Allahu i ruajte ata dhe familjet e tyre, kudo qe jane.

Edhe ata te paret Zoti i ruajte, veq amoooooni ju kofte sa ma pak folni, bile per veti mundesisht mos e folni as nje gjys fjale bre, se sikur t’ish kone qyteti naj metropol, kollaj ish kone me iu ike, po qyteti i vogel na ka qëllu.

Nga: Mr.Sci. Saad Gashi