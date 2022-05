Aspirina, miku apo armiku i zemrës!

Është e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se vetëm për shkak se aspirina jepet pa recetë nuk do të thotë se është domosdoshmërisht e sigurt. Shumë pacientë marrin aspirinë sepse mendojnë se është e mirë për zemrën e tyre, por ajo mbart disa rreziqe serioze.

Udhëzimet e mëparshme nga Task Forca e Shërbimeve Parandaluese të Shteteve të Bashkuara paralajmëruan kundër marrjes së aspirinës për parandalimin parësor të sëmundjeve të zemrës, përveç nëse jeni në një rrezik të lartë – zakonisht nëse jeni 50 deri në 69 vjeç me një shans 10 për qind ose më shumë për të pasur një sulm në zemër ose goditje në tru brenda 10 viteve të ardhshme.

Ka një arsye të mirë për të qenë të kujdesshëm ndaj aspirinës, veçanërisht për gratë. Studimi i Shëndetit të Grave ishte një provë e madhe që shqyrtonte nëse gratë pa histori të sëmundjeve të zemrës do të përfitonin nga marrja e një doze të ulët aspirine. Studiuesit zbuluan se në grupin e përgjithshëm të grave, aspirina nuk ul rrezikun e sulmeve në zemër, por rrit rrezikun e gjakderdhjes. Disa përfitime u pa për gratë mbi moshën 65 vjeç. Pra, jo vetëm që kishte mungesë përfitimi për gratë më të reja që merrnin aspirinë, por kishte edhe një çështje dëmi.

Kohët e fundit, dy prova të mëdha klinike që krahasojnë aspirinën me placebo tek njerëzit pa sëmundje të njohur të zemrës japin edhe më shumë arsye për të qenë të kujdesshëm me një aspirinë. Testi ARRIVE dhe ASPREE përfshiu burra mbi moshën 55 vjeç dhe gra mbi 60 vjeç, të cilët u konsideruan të jenë në rrezik të lartë për sëmundje të zemrës duke pasur disa faktorë rreziku. Të dy testet treguan se doza e ulët e aspirinës (në 100 miligramë në ditë) nuk parandaloi sulmet e mëvonshme në zemër ose goditjet në tru gjatë një periudhe prej rreth pesë vjetësh.

Megjithatë, aspirina rriti rrezikun për gjakderdhje të madhe. Për më tepër, në testin ASPREE, pati më shumë vdekje që i atribuoheshin përdorimit të aspirinës. Pra, shumica e të rriturve pa sëmundje të njohura të zemrës nuk duhet të marrin aspirinë në mënyrë rutinore për parandalimin e sulmit në zemër dhe goditjes në tru.

Terapitë e tjera si përdorimi i duhur i medikamenteve të statinave, kontrolli më intensiv i presionit të gjakut dhe ndërprerja e duhanit janë masa më të rëndësishme për parandalimin sesa marrja e aspirinës. Mënyra më e mirë për të vlerësuar nivelin tuaj të rrezikut është të flisni me mjekun tuaj për këtë. Mjeku juaj mund t’ju ndihmojë të peshoni rreziqet dhe përfitimet për të përcaktuar nëse terapia me aspirinë me dozë të ulët është e përshtatshme për ju.