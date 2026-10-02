Associated Press për protestën e djeshme kundër Speciales: Më e madhja mbarëkombëtare deri më tani

Protesta e djeshme kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka tërhequr vëmendjen e mediave të mëdha botërore.
Për këtë ngjarja ka shkruar edhe agjencia prestigjioze amerikane e lajmeve Associated Press (AP).
Sipas raportimit të AP-së, protestat kanë ardhur pas vendimit dënues të Gjykatës Speciale për ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe tre ish-komandantë të tjerë të UÇK-së për krime lufte të kryera gjatë luftës së viteve 1998-1999.
Duke treguar për dënimin e marr nga katërshja e UÇK-së, AP ka raportuar se dënimi ka shkaktuar protesta të përditshme në Kosovë, ndërsa autoritetet dhe një pjesë e madhe e shoqërisë kosovare i kanë kundërshtuar ato.
Sipas kësaj media, Kosova i ka cilësuar vendimet si të padrejta, duke argumentuar se UÇK-ja luftoi kundër shtypjes serbe. Në vend ka shqetësime se aktgjykimet mund të ndikojnë në mënyrën se si perceptohet lufta për pavarësinë e Kosovës.