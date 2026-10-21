A ju ka goditur pesimizmi (dëshpërimi)?

Më tregoni, kush mundet ta ndryshojë këtë libër:
“Allahu e ka shkruar: Patjetër do të triumfoj Unë dhe të Dërguarit e Mi!” – (Kur’ani, El-Muxhadele: 21)
Kush mundet ta heq këtë trashëgimi:
“Dhe ua trashëguam popullit, të cilët persekutoheshin, nga lindja e tokës në perëndim të saj!” – (Kur’ani, El-Araf: 137)
Kush mundet ta vonojë këtë fjalë:
“Ne e kemi dhënë fjalën më parë, për robërit tanë të dërguar, me të vërtetë ata janë triumfues (të ndihmuar)!” – (Kur’ani, Es-Safat: 171)
Kur të ndjesh, se të gjitha daljet janë mbyllur, do të të mbërrijë butësia e Allahut prej një dalje të pamundur!”
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Shejkh Muhamed El-Gazali
Hoxhë Lavdrim Hamja