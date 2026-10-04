Aston Martin prezanton motoçikletën e parë për rrugë

Aston Martin njihet për makinat sportive luksoze, por britanikët tani duan të tërheqin vëmendjen edhe në dy rrota.
Në bashkëpunim me prodhuesin Brough Superior, kompania ka prezantuar modelin AMB 002 Roadster, motoçikletën e parë të Aston Martinit të destinuar për qarkullim në rrugët publike.
Modelet e mëparshme, AMB 001 dhe AMB 001 Pro, ishin të destinuara vetëm për pista, ndërsa modeli i ri për herë të parë e sjell këtë bashkëpunim në rrugë. Do të prodhohen vetëm 300 ekzemplarë, ndërsa secili prej tyre do të montohet me dorë.
Lidhja me makinat e markës britanike është e dukshme. Studioja e dizajnit të Aston Martinit ka marrë pjesë drejtpërdrejt në krijimin e motoçikletës, e cila përmban depozitën e karburantit dhe pjesët anësore të karrocerisë të prodhuara nga fibra karboni.
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Në pjesën e pasme, dritat e holla janë frymëzuar nga modelet Vulcan, Valkyrie dhe Valhalla, ndërsa dy daljet ovale të shkarkimit të gazrave ngjajnë me ato të modeleve Vanquish, DB12 S dhe DBX S. Edhe butoni i ndriçuar i ndezjes dhe ulësja prej lëkure e punuar me dorë janë konceptuar si lidhje me makinat luksoze të Aston Martinit.
AMB 002 nuk është vetëm një eksperiment dizajni. Brough Superior ka zhvilluar për të një motor të ri V2, me ftohje me ujë dhe vëllim prej 1,083 centimetra kub, i cili prodhon 130 kuaj fuqi dhe 110 Nm çift rrotullues.
Motoçikleta peshon vetëm 190 kilogramë, ndërsa korniza e saj prej titani, e përpunuar nga një pjesë e vetme materiali, peshon vetëm pesë kilogramë. Fibrat e karbonit janë përdorur në depozitën e karburantit dhe pjesë të karrocerisë, ndërsa shpërndarja e masës është 50:50.
Pavarësisht materialeve dhe konstruksionit ekzotik, AMB 002 është zhvilluar që nga fillimi për përdorim në rrugë. Pozicioni i drejtuesit është relativisht i drejtë, ndërsa prodhuesit premtojnë një kombinim të saktësisë, manovrueshmërisë dhe stabilitetit në shpejtësi të larta.
Prodhimi do të kufizohet në vetëm 300 njësi, ndërsa dërgesat e para pritet të nisin në tremujorin e tretë të vitit 2027. Sipas Motor1, çmimi fillestar është 120 mijë euro, pa përfshirë taksat dhe shpenzimet e transportit.