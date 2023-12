Aston Villa mposht edhe Arsenalin

Aston Villa ka shënuar fitore me rezultat minimal 1-0 ndaj Arsenalit në kuadër të javës së 16-të në Ligën Premier.

Me Mikel Artetan që nuk mundi ta ndjekë këtë ndeshje nga stoli, Arsenali vuajti për të krijuar raste shënimi për gol.

Vendasit kaluan në avantazh në minutën e shtatë të takimit, ku autor i golit ishte John McGinn i cili realizoi për 1-0 pas asistimit të Leon Baileyt.

“Topçinjtë” reaguan pas pësimit të golit dhe kishin mundësi për të barazuar me Gabriel Martinellin dhe Martin Odegaard, por Emiliano Martinez nuk lejoi që të mposhtej.

Pjesa e dytë ishte mjaft e varfër sa i përket rasteve për gol pasi asnjëra skuadër nuk arriti të krijojë ndonjë mundësi të mirë për të shënuar.

Aston Villa e menaxhoi mirë avantazhin e krijuar gjatë pjesës së parë duke mos lejuar Arsenalin që të rrezikojë portën e tyre.

Kjo ishte humbja e parë për Arsenalin pas katër fitoreve rresht në Ligën Premier, teksa xhiron e radhës do të jenë nikoqir të Brightonit në “Emirates”.

Ndërkohë, për të besuarit e Unai Emery kjo ishte fitorja e dytë brenda tri ditëve pasi paraprakisht në mesjavë mposhtën Manchester Cityn po ashtu me rezultat minimal 1-0.

Aston Villa me këtë fitore zbut diferencën në vetëm një pikë me Arsenalin që gjendet në pozitën e dytë me 36 pikë, ndërsa Aston Villa një pozitë më poshtë me 35 sosh.