Audi me modelin e fundit R8 Coupe

Audi tashmë i ka thënë lamtumirë modelit R8 në shumicën e vendeve të botës, por në Japoni u prezantua një version tjetër, i fundit.

Bëhet fjalë për modelin Audi R8 Coupe Japan Final Edition, i cili debutoi në “Tokën e Diellit” si një speciale lamtumirëse.

Ky model “përmbyll historinë e Audi R8”, bazohet në modelin V10 Quattro dhe përmban tre ngjyrat kryesore të Japonisë, të bardhë, të kuq dhe të artë.

Trupi është i lyer në të bardhë dhe është i dekoruar me komponentë aerodinamikë të karbonit dhe logot e zeza të Audis. Ka edhe rrota të lehta me pesë krahë 20 inç, të cilat janë në një nuancë bronzi “të artë”.

Pjesa e brendshme është e zezë me detaje të bardha alabastri dhe qepje diamanti. Vendet janë të veshura me lëkurë Nappa, dhe tavani dhe bagazhi me Alcantara. Pragjet numërohen individualisht në rastin e secilit prej tetë kopjeve, ndërsa ekziston edhe mbishkrimi “Japan Final Edition”.

Ky model është gjithashtu kënga e mjellmës për motorin V10 me aspirim natyral 5.2 litra, i cili zhvillon 612 kuaj/fuqi dhe 580 Nm çift rrotullues. Këto shifra korrespondojnë me modelin standard R8 V10 Quattro dhe modelin kryesor R8 V10 GT RWD. Në rastin e Edicionit Final të Japonisë, fuqia dërgohet në të katër rrotat përmes një transmetimi S-tronic me shtatë shpejtësi.

Audi R8 Coupe Japan Final Edition kushton 225,389 euro.

Edhe pse ekziston mundësia që emri R8 të kthehet diku në të ardhmen, ky është fundi përfundimtar për motorin V10.