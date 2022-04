Bad News Eagles kanë arritur fitore ndaj SINNERS dhe janë kualifikuar në turneun më të madh në botë për CS:GO.

Skuadra kosovare Bad News Eagles fitoi 2:1 me rezultat të përgjithshëm ndaj ekipit çek SINNERS.

Me këtë fitore Bad News Eagles do të marrin pjesë në turneun më të madh në botë për CS:GO Major Antwerp, Europe 2022.

Bilanci i përgjithshëm i ekipit kosovar është tri fitore dhe dy barazime.

THEY DID IT👐

We are soooo proud! pic.twitter.com/TS27cWZAGN

— x (@xeenixfejzaj) April 24, 2022