Bangladeshi dënon Nobelistin Muhammad Yunus për “shkelje të ligjeve të punës”

Pioneri i mikrofinancave Islame, fituesi i çmimit nobel Muhammad Yunus është dënuar për shkelje të ligjeve të punës në Bangladesh në një rast të kritikuar gjerësisht si i motivuar politikisht.

Yunus, i njohur për bankën e tij pioniere të mikrofinancës që nxori miliona nga varfëria, u përball me akuzat nga kryeministrja Sheikha Hasina për “thithje gjaku” nga të varfërit.

Së bashku me tre kolegë nga Grameen Telecom, Yunus u dënua me gjashtë muaj burgim të thjeshtë, por të katërve iu dha lirimi me kusht në pritje të apelit.

Mbështetësit pretendojnë se akuzat janë të pabaza, ku Yunus përballet me mbi 100 akuza të tjera në lidhje me shkeljet e ligjit të punës dhe korrupsionin. Rasti shihet si një përpjekje për të persekutuar dhe poshtëruar Junusin.