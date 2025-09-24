Bashkëshorti i presidentes Osmani takohet me bashkëshorten e presidentint Erdogan

Bashkëshortja e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan dhe kryetare e Bordit Këshillimor të Nivelit të Lartë për Mbeturina Zero të Kombeve të Bashkuara (OKB), Emine Erdoğan u takua me Prindon Sadriun, bashkëshortin e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani.
Emine Erdoğan po zhvillon gjithashtu takime dypalëshe në ShBA ku ajo ndodhet me presidentin Recep Tayyip Erdoğan për Asamblenë e 80-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB).
Në këtë kuadër Emine Erdoğan u takua në qendrën “Türkevi” me Prindon Sadriu, bashkëshortin e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani.
Në takim i pranishëm ishte gjithashtu edhe zëvendësministri i Jashtëm turk Zeki Levent Gümrükçü.
Emine Erdoğan në një postim nga llogaria e saj NSosyal lidhur me takimin tha:
“U takuam në ‘Türkevi’ me Prindon Sadriun, bashkëshortin e presidentes së Kosovës. Gjatë takimit tonë, i cili u zhvillua në atmosferë miqësore, theksuam rëndësinë e bashkëpunimit për çështje që do të kontribuojnë në zhvillimin e marrëdhënieve midis vendeve tona. Shpresojmë që këto dialogje të ngushta do të forcojnë më tej lidhjet midis vendeve tona”.