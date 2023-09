Bayern i shpëton humbjes nga Leipzig

Leipzig dhe Bayern Munich janë ndarë në paqe ditën e sotme.

Vendasit befasuan në fakt bavarezët, pasi mbyllën pjesën e parë në avantazhin e dy golave fal Openga në minutën e 20’ dhe Lukeba në minutën e 26’.

Në pjesën e dytë , Bayern Munich reagoi dhe gjeti golin e parë në minutën e 57’ me Harry Kane nga pika e bardhë. Disa minuta më vonë, në të 70’, ishte Leroy Sane i cili barazon sfidën në 2-2.

Me pikët e ndara, Bayern renditet në vendin e tretë me 14 pikë, ndërsa Leipzig në vendin e pestë me 13 pikë.