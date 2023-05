BE: Dalja e lartë në zgjedhje, fitore e madhe për Turqinë – VIDEO

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se i kanë ndjekur nga afër zgjedhjet e mbajtura në Turqi, duke theksuar se pjesëmarrja e lartë në votime është një fitore e madhe.

Von der Leyen, në një konferencë për media me Presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel, theksoi se Turqia është partner i rëndësishëm për Bashkimin Evropian (BE).

“Dalja e madhe në këto zgjedhje është vërtet një lajm i mirë sepse tregon se populli turk është i përkushtuar të përdorë të drejtat e tij demokratike për të votuar dhe se ata i vlerësojnë institucionet demokratike. Kjo është fitorja e madhe e zgjedhjeve të djeshme. Zgjedhjet vazhdojnë ende. Tani duhet të shohim raundin e dytë. Ne po i ndjekim nga afër deklaratat në lidhje me këtë. Duhet të shohim se çfarë do të sjellë raundi i dytë”, tha Von der Leyen.

Gjithashtu, Presidenti i Këshillit, Michel, tha se vlerëson qytetarët turq për pjesëmarrjen e lartë në zgjedhje.

Duke theksuar rëndësinë e procesit zgjedhor për demokracitë, Michel tha se do të ndjekin rezultatin e këtij procesi. /trt

